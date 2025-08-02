Збереглися навіть імена членів асамблеї: знайдено 2000-річний адміністративний центр Лаодікеї (фото)

У західній частині Туреччини археологи виявили надзвичайно добре збережену будівлю римської епохи з особливою архітектурною формою. На думку вчених, це був адміністративний центр або місце зборів.

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Ця споруда, знайдена в Лаодікеї слугувала головним адміністративним та юридичним центром міста за часів римського панування. Це відкриття дає рідкісну можливість дізнатися, як було організовано громадське життя понад 2000 років тому, пише Arkeonews.

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Під керівництвом професора Селала Шимшека команда археологів, що працювала в провінції Денізлі, виявила будівлю унікальної конструкції, що вирізняється п'ятикутними зовнішніми стінами та шестикутним внутрішнім плануванням — рисами, які, за повідомленнями, раніше не зустрічалися в стародавній Анатолії.

Будівля, що датується кінцем I століття до н. е., використовувалася аж до VII століття н. е. Фото: AA

Будівля, що датується кінцем I століття до н. е., використовувалася аж до VII століття н. е. За оцінками дослідників, 17 рядів сидінь могли вмістити від 600 до 800 осіб, включаючи представників різних верств населення. Написи на сидіннях розкривають імена колишніх лідерів та членів асамблеї, надаючи детальний огляд політичної структури міста.

Ця пам'ятка не тільки демонструє місцеве управління Лаодікеї, але й підтверджує її ширшу роль як регіонального центру. За словами Шимшека, стародавні тексти вказують, що місто контролювало правові та політичні справи десяти сусідніх поселень.

Навколо асамблеї розташовані інші громадські споруди, зокрема політична агора, архівні будівлі, громадські лазні та найбільший стадіон, виявлений в Анатолії Фото: AA

Навколо асамблеї розташовані інші важливі громадські споруди, зокрема політична агора, архівні будівлі, громадські лазні та найбільший стадіон, виявлений в Анатолії. Ці особливості вказують на важливість міста як центру управління та повсякденного життя в Римській імперії.

Засноване в III столітті до н. е. Антіохом II з імперії Селевкідів і назване на честь його дружини Лаодіки, місто зрештою процвітало як частина римської провінції Фрігія. У I та II століттях н. е. воно стало комерційним і релігійним центром і згадується в ранніх християнських текстах як одна з семи церков Одкровення.

Археологічні роботи на нещодавно виявленій будівлі майже завершені Фото: AA

Археологічні роботи на нещодавно виявленій будівлі майже завершені, і ця знахідка вважається важливим кроком у забезпеченні місця Лаодікеї у повному списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Очікується, що її збереження та унікальний дизайн сприятимуть розвитку як наукових досліджень, так і туризму, розкриваючи історичне значення цивільної архітектури в стародавньому міському житті.

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