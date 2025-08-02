Призначені для живих, а не мертвих: на крижаній мумії археологи знайшли дещо незвичне (фото)

Нещодавнє дослідження крижаної мумії віком 2500 років виявило складні татуювання, що породило нові питання про особисту ідентичність в залізному віці.

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Дослідження було зосереджено на мумії Пазирик, знайденої в Алтайських горах. Використовуючи передові методи дослідження, вчені, серед яких був доктор Джино Каспарі з Інституту геоантропології імені Макса Планка, змогли реконструювати давно вицвілі татуювання, пише Arkeonews.

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Їхні висновки показують, що до створення татуювань могли долучитися кілька осіб, кожна з яких використовувала власну техніку.

"Це перший випадок, коли нам вдалося розрізнити руки різних майстрів на одному тілі", — сказав Каспарі.

Учені змогли реконструювати давно вицвілі татуювання Фото: Daniel Riday

На одній руці були зображені анатомічно точні мотиви тварин, такі як олені та тигри, що свідчить про роботу досвідченого майстра, тоді як на іншій руці були простіші візерунки, можливо, створені учнем.

Щоб визначити, як ці татуювання зроблені, спочатку вчені проаналізували пігмент зі шкіри, і провели експериментальні реконструкції. Їхні результати показують, що древні люди використовували як багатоточковий, так і одноточковий інструменти.

На одній руці були зображені анатомічно точні мотиви тварин, такі як олені та тигри Фото: Daniel Riday

Це відкриття спростовує попередні теорії про те, що стародавні татуювання наносилися виключно шляхом прошивання або розрізання шкіри. Сама фарба була на вуглецевій основі, ймовірно, отримана з сажі, матеріалу, який досі широко використовується в сучасному татуюванні.

Учені також визначили, що татуювання не зберігалися з особливою ретельністю. Розрізи, зроблені під час муміфікації, перетинали малюнки, що свідчить про те, що зображення були призначені для живих, а не для церемоніальних або релігійних цілей.

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Дослідники вважають, що татуювання виражали статус або особисті історії, але їх значення закінчувалося зі смертю. Це нове дослідження не тільки розкриває те, як робили татуювання, але й демонструє їхню роль у самовираженні людини.

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