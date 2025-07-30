Висічені тисячі років тому: на Сардинії археологи знайшли таємничі будинки фей (фото)

На острові Сардинія археологи знайшли три доісторичні гробниці, висічені в скелі. Ці споруди відомі як Domus de Janas або "будинки фей" і їм тисячі років.

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Відкриття відбулося під час проєкту з консервації, спрямованого на збереження культурної спадщини в регіоні Мейлогу. Ця знахідка може розкрити нові подробиці про минуле Сардинії та ритуальні практики її перших мешканців, пише Arkeonews.

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Три нещодавно виявлені поховання — XVIII, XIX і XX — збільшують загальну кількість гробниць на території Сант-Андреа-Пріу до 20. Під керівництвом Міністерства культури Італії під час розкопок вдалося виявити різноманітні особливості та предмети, що відрізняють кожну гробницю.

Найбільш вишукана гробниця XX містить сім кімнат і розписану стіну в одній з камер, а також понад 30 керамічних посудин римської епохи Фото: Patrizia Luciana Tomassetti and Nadia Canu

Гробниця XVIII включає коридор і квадратну камеру з вирізьбленим вогнищем, а також такі артефакти, як сокира з зеленого каменю, уламки обсидіану та веретено.

Гробниця XIX, менша за розміром, містить дві кімнати, до яких можна потрапити через вхід у вигляді павільйону, де були знайдені фрагменти кераміки та маленька банка.

Найбільш вишукана гробниця XX містить сім кімнат і розписану стіну в одній з камер, а також понад 30 керамічних посудин римської епохи, що принесло їй неофіційну назву "Гробниця римських ваз".

Три нещодавно виявлені поховання — XVIII, XIX і XX — збільшують загальну кількість гробниць на території Сант-Андреа-Пріу до 20 Фото: Patrizia Luciana Tomassetti and Nadia Canu

Будинки фей — це доісторичні поховання, висічені в скелі між 3400 і 2700 роками до н. е. Їх планування часто нагадує будинки того періоду, відображаючи віру в продовження існування після смерті.

Ці гробниці зазвичай прикрашені символічними різьбленнями, такими як бичачі роги, спіралі та фальшиві двері. Комплекс Сант-Андреа Пріу, розташований уздовж плато Мейлогу, є одним з найважливіших некрополів такого типу на Сардинії і включає гробниці різних епох, зокрема римську та ранньосередньовічну.

Нещодавно це місце отримало міжнародне визнання як частина списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і зараз проходить подальші розкопки. Майбутні роботи будуть зосереджені на нижніх ділянках комплексу, де вдалося знайти сліди пізніших поселень.

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Тим часом нещодавно виявлені гробниці будуть відкриті для відвідувачів, що дасть рідкісну можливість ознайомитися з доісторичними традиціями Сардинії.

Це останнє відкриття зміцнює роль Сардинії в дослідженні стародавніх середземноморських цивілізацій і поглиблює наше розуміння похоронних звичаїв минулого.

Раніше Фокус писав про гігантські кургани на дні Боденського озера. Археологи досі не можуть пояснити, чому ці споруди там і для чого їх створили.

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