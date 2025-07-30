Висічені тисячі років тому: на Сардинії археологи знайшли таємничі будинки фей (фото)
На острові Сардинія археологи знайшли три доісторичні гробниці, висічені в скелі. Ці споруди відомі як Domus de Janas або "будинки фей" і їм тисячі років.
Відкриття відбулося під час проєкту з консервації, спрямованого на збереження культурної спадщини в регіоні Мейлогу. Ця знахідка може розкрити нові подробиці про минуле Сардинії та ритуальні практики її перших мешканців, пише Arkeonews.
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Три нещодавно виявлені поховання — XVIII, XIX і XX — збільшують загальну кількість гробниць на території Сант-Андреа-Пріу до 20. Під керівництвом Міністерства культури Італії під час розкопок вдалося виявити різноманітні особливості та предмети, що відрізняють кожну гробницю.
Гробниця XVIII включає коридор і квадратну камеру з вирізьбленим вогнищем, а також такі артефакти, як сокира з зеленого каменю, уламки обсидіану та веретено.
Гробниця XIX, менша за розміром, містить дві кімнати, до яких можна потрапити через вхід у вигляді павільйону, де були знайдені фрагменти кераміки та маленька банка.
Найбільш вишукана гробниця XX містить сім кімнат і розписану стіну в одній з камер, а також понад 30 керамічних посудин римської епохи, що принесло їй неофіційну назву "Гробниця римських ваз".
Будинки фей — це доісторичні поховання, висічені в скелі між 3400 і 2700 роками до н. е. Їх планування часто нагадує будинки того періоду, відображаючи віру в продовження існування після смерті.
Ці гробниці зазвичай прикрашені символічними різьбленнями, такими як бичачі роги, спіралі та фальшиві двері. Комплекс Сант-Андреа Пріу, розташований уздовж плато Мейлогу, є одним з найважливіших некрополів такого типу на Сардинії і включає гробниці різних епох, зокрема римську та ранньосередньовічну.
Нещодавно це місце отримало міжнародне визнання як частина списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і зараз проходить подальші розкопки. Майбутні роботи будуть зосереджені на нижніх ділянках комплексу, де вдалося знайти сліди пізніших поселень.Важливо
Тим часом нещодавно виявлені гробниці будуть відкриті для відвідувачів, що дасть рідкісну можливість ознайомитися з доісторичними традиціями Сардинії.
Це останнє відкриття зміцнює роль Сардинії в дослідженні стародавніх середземноморських цивілізацій і поглиблює наше розуміння похоронних звичаїв минулого.
Раніше Фокус писав про гігантські кургани на дні Боденського озера. Археологи досі не можуть пояснити, чому ці споруди там і для чого їх створили.
Також ми розповідали про етруську гробницю, яку нещодавно виявили в Італії. Знахідка здивувала вчених, оскільки до поховання не дісталися мародери.