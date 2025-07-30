Высеченные тысячи лет назад: на Сардинии археологи нашли таинственные дома фей (фото)
На острове Сардиния археологи нашли три доисторические гробницы, высеченные в скале. Эти сооружения известны как Domus de Janas или "дома фей" и им тысячи лет.
Открытие состоялось во время проекта по консервации, направленного на сохранение культурного наследия в регионе Мейлогу. Эта находка может раскрыть новые подробности о прошлом Сардинии и ритуальных практиках ее первых жителей, пишет Arkeonews.
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Три недавно обнаруженные захоронения — XVIII, XIX и XX — увеличивают общее количество гробниц на территории Сант-Андреа-Приу до 20. Под руководством Министерства культуры Италии во время раскопок удалось обнаружить разнообразные особенности и предметы, отличающие каждую гробницу.
Гробница XVIII включает коридор и квадратную камеру с вырезанным очагом, а также такие артефакты, как топор из зеленого камня, обломки обсидиана и веретено.
Гробница XIX, меньшая по размеру, содержит две комнаты, в которые можно попасть через вход в виде павильона, где были найдены фрагменты керамики и маленькая банка.
Наиболее изысканная гробница XX содержит семь комнат и расписанную стену в одной из камер, а также более 30 керамических сосудов римской эпохи, что принесло ей неофициальное название "Гробница римских ваз".
Дома фей — это доисторические захоронения, высеченные в скале между 3400 и 2700 годами до н. э. Их планировка часто напоминает дома того периода, отражая веру в продолжение существования после смерти.
Эти гробницы обычно украшены символической резьбой, такой как бычьи рога, спирали и фальшивые двери. Комплекс Сант-Андреа Приу, расположенный вдоль плато Мейлогу, является одним из важнейших некрополей такого типа на Сардинии и включает гробницы разных эпох, в частности римскую и раннесредневековую.
Недавно это место получило международное признание как часть списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и сейчас проходит дальнейшие раскопки. Будущие работы будут сосредоточены на нижних участках комплекса, где удалось найти следы более поздних поселений.Важно
Тем временем недавно обнаруженные гробницы будут открыты для посетителей, что даст редкую возможность ознакомиться с доисторическими традициями Сардинии.
Это последнее открытие укрепляет роль Сардинии в исследовании древних средиземноморских цивилизаций и углубляет наше понимание погребальных обычаев прошлого.
Ранее Фокус писал о гигантских курганах на дне Боденского озера. Археологи до сих пор не могут объяснить, почему эти сооружения там и для чего их создали.
Также мы рассказывали об этрусской гробнице, которую недавно обнаружили в Италии. Находка удивила ученых, поскольку до захоронения не добрались мародеры.