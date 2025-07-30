Высеченные тысячи лет назад: на Сардинии археологи нашли таинственные дома фей (фото)

На острове Сардиния археологи нашли три доисторические гробницы, высеченные в скале. Эти сооружения известны как Domus de Janas или "дома фей" и им тысячи лет.

Related video

Открытие состоялось во время проекта по консервации, направленного на сохранение культурного наследия в регионе Мейлогу. Эта находка может раскрыть новые подробности о прошлом Сардинии и ритуальных практиках ее первых жителей, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Три недавно обнаруженные захоронения — XVIII, XIX и XX — увеличивают общее количество гробниц на территории Сант-Андреа-Приу до 20. Под руководством Министерства культуры Италии во время раскопок удалось обнаружить разнообразные особенности и предметы, отличающие каждую гробницу.

Наиболее изысканная гробница XX содержит семь комнат и расписанную стену в одной из камер, а также более 30 керамических сосудов римской эпохи Фото: Patrizia Luciana Tomassetti and Nadia Canu

Гробница XVIII включает коридор и квадратную камеру с вырезанным очагом, а также такие артефакты, как топор из зеленого камня, обломки обсидиана и веретено.

Гробница XIX, меньшая по размеру, содержит две комнаты, в которые можно попасть через вход в виде павильона, где были найдены фрагменты керамики и маленькая банка.

Наиболее изысканная гробница XX содержит семь комнат и расписанную стену в одной из камер, а также более 30 керамических сосудов римской эпохи, что принесло ей неофициальное название "Гробница римских ваз".

Три недавно обнаруженные захоронения — XVIII, XIX и XX — увеличивают общее количество гробниц на территории Сант-Андреа-Приу до 20 Фото: Patrizia Luciana Tomassetti and Nadia Canu

Дома фей — это доисторические захоронения, высеченные в скале между 3400 и 2700 годами до н. э. Их планировка часто напоминает дома того периода, отражая веру в продолжение существования после смерти.

Эти гробницы обычно украшены символической резьбой, такой как бычьи рога, спирали и фальшивые двери. Комплекс Сант-Андреа Приу, расположенный вдоль плато Мейлогу, является одним из важнейших некрополей такого типа на Сардинии и включает гробницы разных эпох, в частности римскую и раннесредневековую.

Недавно это место получило международное признание как часть списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и сейчас проходит дальнейшие раскопки. Будущие работы будут сосредоточены на нижних участках комплекса, где удалось найти следы более поздних поселений.

Важно

Нетипично ценные артефакты: археологи раскопали уникальное захоронение времен древнего государства (фото)

Тем временем недавно обнаруженные гробницы будут открыты для посетителей, что даст редкую возможность ознакомиться с доисторическими традициями Сардинии.

Это последнее открытие укрепляет роль Сардинии в исследовании древних средиземноморских цивилизаций и углубляет наше понимание погребальных обычаев прошлого.

Ранее Фокус писал о гигантских курганах на дне Боденского озера. Археологи до сих пор не могут объяснить, почему эти сооружения там и для чего их создали.

Также мы рассказывали об этрусской гробнице, которую недавно обнаружили в Италии. Находка удивила ученых, поскольку до захоронения не добрались мародеры.