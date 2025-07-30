Нетипично ценные артефакты: археологи раскопали уникальное захоронение времен древнего государства (фото)

Археологи раскопали захоронение бронзового века на востоке Ирана, в котором нашли необычно большое количество ценных предметов. Обнаруженное захоронение помогает понять, как Великий Хорасан взаимодействовал с основными цивилизациями второго тысячелетия до н. э.

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Раскопки, возглавляемые Али Вахдати и его командой, были сосредоточены на могиле №12 — самом богатом захоронении, найденном в Тепе Чалов, месте, связанном с Великим Хорасаном, пишет Phys.org.

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В общем ученые обнаружили 34 ценных артефакта, такие как золотые кольца, булавки из слоновой кости, изысканно вырезанные бронзовые предметы и лазуритовые сосуды.

В общем ученые обнаружили 34 ценных артефакта Фото: Vahdati et al. 2025

"Первое, что привлекло мое археологическое внимание к Тепе Чалову, было наличие культурных материалов, связанных с так называемым Бактриано-Маргианским археологическим комплексом", — сказал Вахдати.

Появление этих предметов вдали от их традиционных мест нахождения в Туркменистане и Афганистане свидетельствовало о существовании широко распространенной культурной зоны.

"Стало понятно, что то, что когда-то определялось как новопризнанная цивилизация Центральной Азии, на самом деле было большим культурным горизонтом, сравнимым по значению с цивилизациями Месопотамии и долины Инда", — добавил ученый.

Цивилизация Великого Хорасана, существовавшая в конце третьего тысячелетия до н. э., быстро распространилась на северо-восток Ирана, дельту реки Мургаб в Туркменистане и оазисы современных Афганистана и Узбекистана. Ко второму тысячелетию до н. э. она установила контакты с торговыми центрами Месопотамии и долины Инда.

Найденные артефакты свидетельствуют о торговых связях, которые простирались вплоть до Ирака и Пакистана. Некоторые ученые предполагают, что эта цивилизация могла быть древним государством, известным в месопотамских текстах как Мархаши — регион, известный экспортом ценных материалов, таких как хлорит.

Богатство могилы №12, включающее символические предметы, такие как бронзовая булавка в форме руки, и печать, украшенная стилизованными человеческими стопами, указывает на элитный статус молодой женщины. Наличие нескольких печатей свидетельствует о том, что она, возможно, играла определенную роль в коммерческой или административной деятельности.

Особенно значимым это открытие делает тот факт, что в захоронениях женщин Великого Хорасана часто находят более ценные предметы, чем в захоронениях мужчин, что указывает на культуру, в которой женщины, возможно, занимали ведущие позиции. Эта закономерность ставит под сомнение традиционные представления о гендерных ролях в ранних сложных обществах.

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Ожидается, что будущие исследования расширят эту картину.

"Мы запланировали ряд междисциплинарных анализов могилы №12 и других захоронений на месте Чалов", — отметил Вахдати. Они включают изотопные и генетические тесты для изучения рациона и происхождения, а также материальные исследования металлов и керамики для понимания производства и обмена.

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