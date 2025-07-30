Нетипово цінні артефакти: археологи розкопали унікальне поховання часів древньої держави (фото)

Археологи розкопали поховання бронзового віку на сході Ірану, в якому знайшли незвично велику кількість цінних предметів. Виявлене поховання допомагає зрозуміти, як Великий Хорасан взаємодіяв з основними цивілізаціями другого тисячоліття до н. е.

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Розкопки, очолювані Алі Вахдаті та його командою, були зосереджені на могилі №12 — найбагатшому похованні, знайденому в Тепе Чалов, місці, пов'язаному з Великим Хорасаном, пише Phys.org.

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Загалом вчені виявили 34 цінні артефакти, такі як золоті кільця, шпильки зі слонової кістки, вишукано вирізьблені бронзові предмети та лазуритові посудини.

Загалом вчені виявили 34 цінні артефакти Фото: Vahdati et al. 2025

"Перше, що привернуло мою археологічну увагу до Тепе Чалов, була наявність культурних матеріалів, пов'язаних з так званим Бактріано-Маргіанським археологічним комплексом", — сказав Вахдаті.

Поява цих предметів далеко від їхніх традиційних місць знаходження в Туркменістані та Афганістані свідчила про існування широко розповсюдженої культурної зони.

"Стало зрозуміло, що те, що колись визначалося як нововизнана цивілізація Центральної Азії, насправді було великим культурним горизонтом, порівнянним за значенням з цивілізаціями Месопотамії та долини Інду", — додав вчений.

Цивілізація Великого Хорасану, що існувала наприкінці третього тисячоліття до н. е., швидко поширилася на північний схід Ірану, дельту річки Мургаб у Туркменістані та оази сучасних Афганістану та Узбекистану. До другого тисячоліття до н. е. вона встановила контакти з торговими центрами Месопотамії та долини Інду.

Знайдені артефакти свідчать про торгівельні зв'язки, що простягалися аж до Іраку та Пакистану. Деякі вчені припускають, що ця цивілізація могла бути стародавньою державою, відомою в месопотамських текстах як Мархаші — регіон, відомий експортом цінних матеріалів, таких як хлорит.

Багатство могили №12, що включає символічні предмети, такі як бронзова шпилька у формі руки, та печатка, прикрашена стилізованими людськими стопами, вказує на елітний статус молодої жінки. Наявність декількох печаток свідчить про те, що вона, можливо, відігравала певну роль у комерційній або адміністративній діяльності.

Особливо значущим це відкриття робить той факт, що в похованнях жінок Великого Хорасану часто знаходять цінніші предмети, ніж у похованнях чоловіків, що вказує на культуру, в якій жінки, можливо, займали провідні позиції. Ця закономірність ставить під сумнів традиційні уявлення про гендерні ролі в ранніх складних суспільствах.

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Очікується, що майбутні дослідження розширять цю картину.

"Ми запланували ряд міждисциплінарних аналізів могили №12 та інших поховань на місці Чалов", — зазначив Вахдаті. Вони включають ізотопні та генетичні тести для вивчення раціону та походження, а також матеріальні дослідження металів і кераміки для розуміння виробництва та обміну.

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