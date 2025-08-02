Предназначены для живых, а не мертвых: на ледяной мумии археологи нашли кое-что необычное (фото)

Недавнее исследование ледяной мумии возрастом 2500 лет выявило сложные татуировки, что породило новые вопросы о личной идентичности в железном веке.

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Исследование было сосредоточено на мумии Пазырык, найденной в Алтайских горах. Используя передовые методы исследования, ученые, среди которых был доктор Джино Каспари из Института геоантропологии имени Макса Планка, смогли реконструировать давно выцветшие татуировки, пишет Arkeonews.

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Их выводы показывают, что к созданию татуировок могли приобщиться несколько человек, каждый из которых использовал собственную технику.

"Это первый случай, когда нам удалось различить руки разных мастеров на одном теле", — сказал Каспари.

Ученые смогли реконструировать давно выцветшие татуировки Фото: Daniel Riday

На одной руке были изображены анатомически точные мотивы животных, такие как олени и тигры, что свидетельствует о работе опытного мастера, тогда как на другой руке были более простые узоры, возможно, созданные учеником.

Чтобы определить, как эти татуировки сделаны, сначала ученые проанализировали пигмент из кожи, и провели экспериментальные реконструкции. Их результаты показывают, что древние люди использовали как многоточечные, так и одноточечные инструменты.

На одной руке были изображены анатомически точные мотивы животных, такие как олени и тигры Фото: Daniel Riday

Это открытие опровергает предыдущие теории о том, что древние татуировки наносились исключительно путем прошивания или разрезания кожи. Сама краска была на углеродной основе, вероятно, полученная из сажи, материала, который до сих пор широко используется в современной татуировке.

Ученые также определили, что татуировки не хранились с особой тщательностью. Разрезы, сделанные во время мумификации, пересекали рисунки, что свидетельствует о том, что изображения были предназначены для живых, а не для церемониальных или религиозных целей.

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Исследователи считают, что татуировки выражали статус или личные истории, но их значение заканчивалось со смертью. Это новое исследование не только раскрывает то, как делали татуировки, но и демонстрирует их роль в самовыражении человека.

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