Предназначены для живых, а не мертвых: на ледяной мумии археологи нашли кое-что необычное (фото)
Недавнее исследование ледяной мумии возрастом 2500 лет выявило сложные татуировки, что породило новые вопросы о личной идентичности в железном веке.
Исследование было сосредоточено на мумии Пазырык, найденной в Алтайских горах. Используя передовые методы исследования, ученые, среди которых был доктор Джино Каспари из Института геоантропологии имени Макса Планка, смогли реконструировать давно выцветшие татуировки, пишет Arkeonews.
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Их выводы показывают, что к созданию татуировок могли приобщиться несколько человек, каждый из которых использовал собственную технику.
"Это первый случай, когда нам удалось различить руки разных мастеров на одном теле", — сказал Каспари.
На одной руке были изображены анатомически точные мотивы животных, такие как олени и тигры, что свидетельствует о работе опытного мастера, тогда как на другой руке были более простые узоры, возможно, созданные учеником.
Чтобы определить, как эти татуировки сделаны, сначала ученые проанализировали пигмент из кожи, и провели экспериментальные реконструкции. Их результаты показывают, что древние люди использовали как многоточечные, так и одноточечные инструменты.
Это открытие опровергает предыдущие теории о том, что древние татуировки наносились исключительно путем прошивания или разрезания кожи. Сама краска была на углеродной основе, вероятно, полученная из сажи, материала, который до сих пор широко используется в современной татуировке.
Ученые также определили, что татуировки не хранились с особой тщательностью. Разрезы, сделанные во время мумификации, пересекали рисунки, что свидетельствует о том, что изображения были предназначены для живых, а не для церемониальных или религиозных целей.Важно
Исследователи считают, что татуировки выражали статус или личные истории, но их значение заканчивалось со смертью. Это новое исследование не только раскрывает то, как делали татуировки, но и демонстрирует их роль в самовыражении человека.
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