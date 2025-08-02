Сохранились даже имена членов ассамблеи: найден 2000-летний административный центр Лаодикеи (фото)

В западной части Турции археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившееся здание римской эпохи с особой архитектурной формой. По мнению ученых, это был административный центр или место собрания.

Related video

Это сооружение, найденное в Лаодикее, служило главным административным и юридическим центром города во времена римского господства. Это открытие дает редкую возможность узнать, как была организована общественная жизнь более 2000 лет назад, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Под руководством профессора Селала Шимшека команда археологов, работавшая в провинции Денизли, обнаружила здание уникальной конструкции, отличающееся пятиугольными внешними стенами и шестиугольной внутренней планировкой — чертами, которые, по сообщениям, ранее не встречались в древней Анатолии.

Здание, датируемое концом I века до н. э., использовалось вплоть до VII века н. э. Фото: АА

Здание, датируемое концом I века до н. э., использовалось вплоть до VII века н. э. По оценкам исследователей, 17 рядов сидений могли вместить от 600 до 800 человек, включая представителей различных слоев населения. Надписи на сиденьях раскрывают имена бывших лидеров и членов ассамблеи, предоставляя подробный обзор политической структуры города.

Этот памятник не только демонстрирует местное управление Лаодикеи, но и подтверждает ее более широкую роль как регионального центра. По словам Шимшека, древние тексты указывают, что город контролировал правовые и политические дела десяти соседних поселений.

Вокруг ассамблеи расположены другие общественные сооружения, в частности политическая агора, архивные здания, общественные бани и самый большой стадион, обнаруженный в Анатолии Фото: АА

Вокруг ассамблеи расположены другие важные общественные сооружения, в частности политическая агора, архивные здания, общественные бани и самый большой стадион, обнаруженный в Анатолии. Эти особенности указывают на важность города как центра управления и повседневной жизни в Римской империи.

Основанный в III веке до н. э. Антиохом II из империи Селевкидов и названный в честь его жены Лаодики, город в конечном итоге процветал как часть римской провинции Фригия. В I и II веках н. э. он стал коммерческим и религиозным центром и упоминается в ранних христианских текстах как одна из семи церквей Откровения.

Археологические работы на недавно обнаруженном здании почти завершены Фото: АА

Археологические работы на недавно обнаруженном здании почти завершены, и эта находка считается важным шагом в обеспечении места Лаодикеи в полном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важно

Такой только один: археологи нашли ритуальный шлем из чистого золота (фото)

Ожидается, что его сохранение и уникальный дизайн будут способствовать развитию как научных исследований, так и туризма, раскрывая историческое значение гражданской архитектуры в древней городской жизни.

Ранее Фокус писал о новых спорах вокруг Туринской плащаницы. Оказалось, что она не покрывала настоящее человеческое тело.

Также мы рассказывали о татуировках, которые ученые обнаружили на древней ледяной мумии. Выводы исследователей показывают, что к созданию татуировок могли приобщиться несколько человек.