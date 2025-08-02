Як у міській легенді: історик впевнений, що знайде золоті вагони Третього Рейху

Дослідники отримали дозвіл на початок розкопок у північній Польщі, щоб знайти заховане у бункері нацистське золото та викрадені твори мистецтва. Розкопки мають на меті дослідити лісисту місцевість, яку наприкінці війни використовували есесівці.

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Проєктом керує історик Ян Делінговський, який отримав дозвіл від Поморського обласного консерватора пам'яток. Команда Делінговського досліджуватиме місцевість у регіоні Кашубія, керуючись повоєнними свідченнями, пише Heritage Daily.

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Одне з таких свідчень належить колишньому в'язню в'язниці Барчево, який стверджував, що Еріх Кох, високопоставлений нацистський чиновник, розповів, що в 1945 році військовий конвой, що перевозив золото та безцінні твори мистецтва, був відвернений від Берліна і перенаправлений до міст Черськ і Члухув.

Делінговський цитує телеграму СС часів війни, адресовану Густаву Висту, в якій згадується місце, позначене як "BSCH", що, на його думку, є абревіатурою від Bruß Schutzraum — коду для певного типу підземного військового укриття.

У своїй заявці Делінговський включив дані геодезичних досліджень, що вказують на наявність тунелю шириною і висотою приблизно дев'ять метрів.

Він стверджує, що в тунелі знаходяться три приховані вантажні вагони часів Другої світової війни, кожен з яких має приблизно дванадцять метрів у довжину і чотири метри у висоту і ширину, приховані за запечатаними сталевими розсувними воротами.

"Вагони містять цінні дорогоцінні метали, включаючи золото", — стверджує Делінговський.

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Розкопки будуть проводитися під наглядом регіональних чиновників з охорони культурної спадщини за підтримки професійних археологів. За словами Анни Ковальської, речниці Поморського консерватора, мета команди — перевірити історичні твердження, одночасно забезпечивши збереження місця.

Раніше Фокус писав про двері у потойбічний світ, які виявили у гробниці невідомого єгипетського принца. Вчені пов'язують його з фараоном Усеркафом, засновником П'ятої династії Єгипту.

Також ми розповідали про древні ритуальні ями, які виявили у Німеччині. Як розповіли дослідники, розташування матеріалів свідчить про структуровані ритуали, а не про випадкове поховання.