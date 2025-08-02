Как в городской легенде: историк уверен, что найдет золотые вагоны Третьего Рейха

Исследователи получили разрешение на начало раскопок в северной Польше, чтобы найти спрятанное в бункере нацистское золото и похищенные произведения искусства. Раскопки имеют целью исследовать лесистую местность, которую в конце войны использовали эсэсовцы.

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Проектом руководит историк Ян Делинговский, который получил разрешение от Поморского областного консерватора памятников. Команда Делинговского будет исследовать местность в регионе Кашубия, руководствуясь послевоенными свидетельствами, пишет Heritage Daily.

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Одно из таких свидетельств принадлежит бывшему узнику тюрьмы Барчево, который утверждал, что Эрих Кох, высокопоставленный нацистский чиновник, рассказал, что в 1945 году военный конвой, перевозивший золото и бесценные произведения искусства, был отвлечен от Берлина и перенаправлен в города Черск и Члухув.

Делинговский цитирует телеграмму СС времен войны, адресованную Густаву Висту, в которой упоминается место, обозначенное как "BSCH", что, по его мнению, является аббревиатурой от Bruß Schutzraum — кода для определенного типа подземного военного укрытия.

В своей заявке Делинговский включил данные геодезических исследований, указывающие на наличие тоннеля шириной и высотой примерно девять метров.

Он утверждает, что в туннеле находятся три скрытых грузовых вагона времен Второй мировой войны, каждый из которых имеет примерно двенадцать метров в длину и четыре метра в высоту и ширину, скрытые за запечатанными стальными раздвижными воротами.

"Вагоны содержат ценные драгоценные металлы, включая золото", — утверждает Делинговский.

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Раскопки будут проводиться под наблюдением региональных чиновников по охране культурного наследия при поддержке профессиональных археологов. По словам Анны Ковальской, пресс-секретаря Поморского консерватора, цель команды — проверить исторические утверждения, одновременно обеспечив сохранность места.

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