Не только человеческие останки: археологи раскопали ритуальный комплекс возрастом 5000 лет (фото)

В Германии археологи раскопали ритуальные ямы возрастом более 5000 лет, дающие новое представление о том, как доисторические сообщества реагировали на социальные и экологические вызовы. Исследователи обнаружили сожженные здания и останки людей и собак.

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Раскопки вблизи Герштевица в Саксонии-Анхальт, проведенные Государственным управлением по управлению наследием и археологией в сотрудничестве с 50Hertz, обнаружили двенадцать круглых ям глубиной до 2,5 метров, пишет Arkeonews.

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Эти сооружения, связанные с культурой Зальцмюнде (около 3400-3050 гг. до н. э.), содержали обугленные обломки зданий, целые керамические сосуды и останки собак и людей.

"Расположение материалов свидетельствует о структурированных ритуалах, а не о случайном захоронении", — отметила команда.

Одним из значительных открытий стали кости собак, которые сохранили анатомический порядок, но имели следы повреждения огнем, и лежали рядом с человеческим черепом, который, судя по всему, был добавлен позже. Этот контраст свидетельствует о том, что ямы использовались в течение длительного времени.

Народ Зальцмюнде был известен своими необычными похоронными обычаями Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

В другом месте печь превратили в могилу для двух человек, которых, судя по всему, перед погребением сожгли. Это указывает на символическое переосмысление домашнего пространства для церемониального использования.

Народ Зальцмюнде, входивший в культуру воронковидной посуды, был известен своими необычными погребальными обычаями, которые часто включали огонь, расчленение и частичные перезахоронения. Археологические находки из подобных мест показывают признаки травм и манипуляций после смерти.

Этот период также совпадает с усилением климатической нестабильности и расширением соседних неолитических культур, таких как группа Бернбург. Более прохладная, непредсказуемая погода, вероятно, нарушила сельское хозяйство, усилив напряженность в отношении земли и ресурсов.

Эксперты предполагают, что ритуалы, связанные с огнем, и церемонии, связанные с предками, особенно те, что включали собак, которых в древних верованиях часто считали охранниками или проводниками, могли служить ответом на эти изменения.

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Нынешние исследования, в частности анализ ДНК и изотопов, могут прояснить роль погребенных и происхождение животных, которые использовались в ритуалах. Сейчас результаты исследований раскрывают то, как доисторические сообщества преодолевали кризисы и изменения с помощью символических действий, укоренившихся в духовных верованиях.

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