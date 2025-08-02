Не лише людські останки: археологи розкопали ритуальний комплекс віком 5000 років (фото)

У Німеччині археологи розкопали ритуальні ями віком понад 5000 років, що дають нове уявлення про те, як доісторичні спільноти реагували на соціальні та екологічні виклики. Дослідники виявили спалені будівлі та останки людей і собак.

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Розкопки поблизу Герштевіца в Саксонії-Ангальт, проведені Державним управлінням з управління спадщиною та археологією у співпраці з 50Hertz, виявили дванадцять круглих ям глибиною до 2,5 метрів, пише Arkeonews.

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Ці споруди, пов'язані з культурою Зальцмюнде (близько 3400–3050 рр. до н. е.), містили обвуглені уламки будівель, цілі керамічні посудини та останки собак і людей.

"Розташування матеріалів свідчить про структуровані ритуали, а не про випадкове поховання", — зазначила команда.

Одним зі значних відкриттів стали кістки собак, які зберегли анатомічний порядок, але мали сліди пошкодження вогнем, і лежали поруч із людським черепом, який, судячи з усього, був доданий пізніше. Цей контраст свідчить про те, що ями використовувалися впродовж тривалого часу.

Народ Зальцмюнде був відомий своїми незвичайними похоронними звичаями Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

В іншому місці піч перетворили на могилу для двох осіб, яких, судячи з усього, перед похованням спалили. Це вказує на символічне переосмислення домашнього простору для церемоніального використання.

Народ Зальцмюнде, що входив до культури лійчастого посуду, був відомий своїми незвичайними похоронними звичаями, які часто включали вогонь, розчленування та часткові перепоховання. Археологічні знахідки з подібних місць показують ознаки травм та маніпуляцій після смерті.

Цей період також збігається з посиленням кліматичної нестабільності та розширенням сусідніх неолітичних культур, таких як група Бернбург. Прохолодніша, непередбачувана погода, ймовірно, порушила сільське господарство, посиливши напруженість щодо землі та ресурсів.

Експерти припускають, що ритуали, пов'язані з вогнем, та церемонії, пов'язані з предками, особливо ті, що включали собак, яких у стародавніх віруваннях часто вважали охоронцями або провідниками, могли слугувати відповіддю на ці зміни.

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Теперішні дослідження, зокрема аналіз ДНК та ізотопів, можуть прояснити роль похованих та походження тварин, які використовувалися в ритуалах. Наразі результати досліджень розкривають те, як доісторичні спільноти долали кризи та зміни за допомогою символічних дій, вкорінених у духовних віруваннях.

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