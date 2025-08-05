Похоронили с конем и подвигами Геракла: в Болгарии нашли роскошную могилу воина II ст. до н.э.

На юге Болгарии археологи обнаружили могилу фракийского воина. Захоронение нашли во время спасательных раскопок вблизи села Капитан-Петко-Войвода в регионе Хасково.

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Раскопки проводила команда Болгарской академии наук, в состав которой входили Владимир Стайков и Дейан Дичев, под руководством специалиста по фракийской культуре доктора Даниэлы Агре. Могила размером 3 на 3 метра и глубиной 1 метр содержала останки фракийского воина конца II века до н. э., пишет Arkeonews.

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По словам исследователей, умерший имел высокий социальный статус, о чем свидетельствует обнаруженное вооружение, церемониальные предметы и венок на голове. С левой стороны тела археологи нашли лошадь воина.

Умерший имел высокий социальный статус, о чем свидетельствует обнаруженное вооружение, церемониальные предметы и венок на голове

Над головой коня были размещены бронзовые и позолоченные украшения с мифологическими изображениями, в частности детальный рельеф из "Подвигов Геракла".

Считается, что могила связана с соседним захоронением, обнаруженным в 2024 году под небольшим курганом, также под руководством команды доктора Агре. Тогда ученые обнаружили захоронение фракийского аристократа, связанного с римскими войсками, и нашли золотые украшения.

Близость и богатство обоих захоронений свидетельствуют о том, что эта территория служила местом захоронения высокопоставленных фракийских лиц в позднеэлинистическую эпоху.

"Это второй год подряд, когда эта земля открывает чрезвычайные археологические сокровища", — отметили исследователи, предполагая, что этот регион имел значительное культурное и политическое значение в то время.

Позолоченные украшения и другие погребальные дары из нынешних раскопок сейчас проходят консервацию. В дальнейшем их планируют добавить в экспозицию Исторического музея в Тополовграде. Артефакты с места раскопок 2024 года уже хранятся в специальном отделе музея.

В полевых работах также участвуют студенты Софийского университета "Св. Климента Охридского", получая практический опыт и одновременно способствуя текущим исследованиям.

Эта находка дополняет растущее количество свидетельств о ритуалах, социальных структурах и внешних влияниях, которые формировали фракийские сообщества в эллинистический период.

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По мере продолжения исследований археологи надеются, что дальнейшие находки прольют больше света на местную адаптацию римских обычаев и значение захоронений воинов во фракийском обществе.

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