Не церковь: археологи изменили мнение о древнем здании, обнаруженном в Испании (фото)

Археологические раскопки на юге Испании привлекли новое внимание к сооружению, которое ранее считалось христианской церковью IV века. Сейчас исследователи предполагают, что она могла служить совсем другим религиозным целям.

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На месте раскопок, расположенном в древнем городе Кастуло вблизи современного Линареса в Андалусии, найдены материальные доказательства, которые могут указывать на то, что это одна из старейших синагог, когда-либо обнаруженных на Пиренейском полуострове. Это ставит под сомнение давние предположения о религиозной жизни в регионе в римскую эпоху, пишет Arkeonews.

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Нынешнее исследование под руководством Баутиста Сеприана в рамках проекта Cástulo Sefarad Primera Luz обнаружило артефакты, свидетельствующие о том, что ранее там проживала неизвестная еврейская община.

Среди ключевых находок — фрагменты масляных ламп с семисвечными менорами, черепица с пятисвечной менорой и часть крышки кувшина с выгравированным текстом на иврите.

Среди ключевых находок — фрагменты масляных ламп с семисвечными менорами Фото: F. Arias and B. Ceprián

Хотя переводы разнятся — от "свет прощения" до "Песнь Давида" — ученые сходятся во мнении, что наличие ивритских надписей очень важно.

"Мы впервые нашли черепицу с пятиглавой менорой во время раскопок в 2012-2013 годах. Но только сейчас, с учетом этих последних находок, мы можем предположить, что здесь, вероятно, проживала небольшая еврейская община", — заявил Сеприан.

Кроме артефактов, дополнительные подсказки дает сама структура здания. В отличие от традиционных христианских базилик, его планировка является более квадратной. К тому же археологи обнаружили основу поднятой платформы, типичной для бимы, которую использовали для чтения Торы.

Ее расположение за пределами древнего города, вблизи руин римской бани, также добавляет значение Фото: Usuario/c/o Bautista Ceprián

Раннехристианские церкви часто имели рядом захоронения, но верования евреев запрещают хоронить людей недалеко (около 23 метров) от жилых или религиозных сооружений.

"Отсутствие христианской иконографии, реликвий или человеческих останков внутри сооружения резко контрастирует с другими подтвержденными христианскими памятниками поблизости, — отметил Сеприан, — Это, в сочетании с артефактами, украшенными менорой, заставляет нас считать, что здание функционировало как синагога".

Ее расположение за пределами древнего города, вблизи руин римской бани, также добавляет значения. В IV и V веках христиане часто держались подальше от бань, считая их связанными со старыми языческими традициями.

Исследователи предполагают, что ранние христианские лидеры могли намеренно позволить размещение синагоги вблизи бани, чтобы представить иудаизм в негативном свете во время распространения христианства.

Хотя эта теория убедительна, ей все еще не хватает письменных свидетельств о присутствии евреев в Кастуло. Историки относятся к ней осторожно, но с интересом.

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"Мы признаем критику и вопросы, которые могут возникнуть из-за отсутствия текстовых подтверждений, — сказал Сеприан, — но доказательства, которые мы обнаружили — архитектурные, символические и материальные — сильно поддерживают нашу гипотезу".

Некоторые историки предполагают, что община могла исчезнуть под давлением социальных или религиозных факторов.

Если теорию подтвердят, эта синагога может переписать часть еврейской истории Испании. Она будет на столетие старше более известных памятников в Толедо или Кордове. Последняя крупная находка синагоги в Андалусии — в Утрере — датируется XIV веком.

"В основе это история сосуществования — хоть и короткого — и утраченного голоса в разнообразной исторической мозаике Испании, — сказал Сеприан, — Продолжая раскопки, мы не просто откапываем камни — мы восстанавливаем память".

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