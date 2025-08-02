Не церква: археологи змінили думку щодо стародньої будівлі, виявленої в Іспанії (фото)

Археологічні розкопки на півдні Іспанії привернули нову увагу до споруди, яка раніше вважалася християнською церквою IV століття. Зараз дослідники припускають, що вона могла служити зовсім іншим релігійним цілям.

Related video

На місці розкопок, розташованому в стародавньому місті Кастуло поблизу сучасного Лінареса в Андалусії, знайдено матеріальні докази, які можуть вказувати на те, що це одна з найстаріших синагог, коли-небудь виявлених на Піренейському півострові. Це ставить під сумнів давні припущення про релігійне життя в регіоні в римську епоху, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Теперішнє дослідження під керівництвом Баутіста Сепріана в межах проєкту Cástulo Sefarad Primera Luz виявило артефакти, які свідчать про те, що раніше там проживала невідома єврейська громада.

Серед ключових знахідок — фрагменти масляних ламп із семисвічковими менорами, черепиця з п'ятисвічковою менорою та частина кришки глечика з вигравіруваним текстом на івриті.

Серед ключових знахідок — фрагменти масляних ламп із семисвічковими менорами Фото: F. Arias and B. Ceprián

Хоча переклади різняться — від "світло прощення" до "Пісня Давида" — вчені сходяться на думці, що наявність івритських написів дуже важлива.

"Ми вперше знайшли черепицю з п'ятигілковою менорою під час розкопок у 2012–2013 роках. Але тільки зараз, з урахуванням цих останніх знахідок, ми можемо припустити, що тут, ймовірно, проживала невелика єврейська громада", — заявив Сепріан.

Окрім артефактів, додаткові підказки дає сама структура будівлі. На відміну від традиційних християнських базилік, її планування є більш квадратним. До того ж археологи виявили основу піднятої платформи, типової для біми, яку використовували для читання Тори.

Її розташування за межами стародавнього міста, поблизу руїн римської лазні, також додає значення Фото: Usuario/c/o Bautista Ceprián

Ранньохристиянські церкви часто мали поруч поховання, але вірування євреїв забороняють ховати людей недалеко (близько 23 метрів) від житлових або релігійних споруд.

"Відсутність християнської іконографії, реліквій або людських останків всередині споруди різко контрастує з іншими підтвердженими християнськими пам'ятками поблизу, — зазначив Сепріан. — Це, в поєднанні з артефактами, прикрашеними менорою, змушує нас вважати, що будівля функціонувала як синагога".

Її розташування за межами стародавнього міста, поблизу руїн римської лазні, також додає значення. У IV і V століттях християни часто трималися якомога далі від лазень, вважаючи їх пов'язаними зі старими язичницькими традиціями.

Дослідники припускають, що ранні християнські лідери могли навмисно дозволити розміщення синагоги поблизу лазні, щоб представити юдаїзм у негативному світлі під час поширення християнства.

Хоча ця теорія є переконливою, їй все ще бракує письмових свідчень про присутність євреїв у Кастуло. Історики ставляться до неї обережно, але зацікавлено.

Важливо

Перше свідчення: в Ессексі металошукачем знайшли рідкісний золотий кулон (фото)

"Ми визнаємо критику та питання, які можуть виникнути через відсутність текстових підтверджень, — сказав Сепріан. — Але докази, які ми виявили — архітектурні, символічні та матеріальні — сильно підтримують нашу гіпотезу".

Деякі історики припускають, що громада могла зникнути під тиском соціальних або релігійних факторів.

Якщо теорію підтвердять, ця синагога може переписати частину єврейської історії Іспанії. Вона буде на століття старшою за більш відомі пам'ятки в Толедо або Кордові. Остання велика знахідка синагоги в Андалусії — в Утрері — датується XIV століттям.

"В основі це історія співіснування — хоч і короткого — та втраченого голосу в різноманітній історичній мозаїці Іспанії, — сказав Сепріан. — Продовжуючи розкопки, ми не просто відкопуємо камені — ми відновлюємо пам'ять".

Раніше Фокус писав про невідомі споруди на південному сході Туреччини. Дослідники стверджують, що їм 12 тисяч років.

А також ми розповідали, як розважалися діти епохи палеоліту.