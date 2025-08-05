Никто не знает, что там: археологи открыли только 10% древнего города майя (фото)

Археологи заявили, что более 90% древнего города майя Паленке, расположенного на территории современной Мексики, остается неисследованным. Это вызывает новый интерес к его культурному и историческому значению.

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Расположенный вблизи реки Усумасинта в штате Чиапас, город, известный как Паленке или Лакамха на языке ица, был основан примерно в 226 году до н. э. и процветал до 799 года н. э. при правлении Янааба Пакала III, пишет Heritage Daily.

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В конце концов город покинули, и хотя сельскохозяйственные группы продолжали жить поблизости в течение поколений, до прибытия испанских исследователей в 1520-х годах регион снова превратился в лес.

Более 90% древнего города майя Паленке остается неисследованным Фото: Википедия

По данным Министерства туризма Мексики, Паленке считается одним из важнейших церемониальных центров классического периода майя. Его добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.

Сейчас раскопано лишь 10% памятника, что позволило обнаружить более 200 каменных сооружений, которые до сих пор скрыты под густой растительностью.

Среди важнейших находок — Храм надписей, в котором находится саркофаг Кинич Джанааба Пакала I, также известного как Пакаль Великий, украшенный нефритом и скульптурными рельефами.

Другое важное открытие произошло в 1994 году, когда археолог Фанни Лопес Хименес раскопала гробницу "Красной королевы" в Храме XIII, которая, как считается, была высокопоставленной женщиной из королевского рода.

Исследователи предполагают, что в неисследованных частях Паленке могут быть еще погребальные камеры, надписи и церемониальные предметы, которые могут расширить наше понимание руководства майя, социальной структуры и духовных верований.

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Это демонстрирует, сколько еще остается узнать об одной из самых влиятельных цивилизаций Мезоамерики. По мере продолжения археологических исследований каждая новая раскопка имеет потенциал изменить наше понимание древней истории майя и ее вечного наследия.

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