Досі бентежать археологів: у чому секрет та унікальність золотих артефактів XI століття (фото)

Дві золоті брошки, виявлені на південному заході Данії, продовжують бентежити експертів більше ніж століття після їх несподіваного відкриття. Знайдені поблизу міста Варде наприкінці XIX століття, брошки датуються початком XI століття.

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Ці артефакти знайшли разом із золотим браслетом. Їхнє точне походження та призначення залишаються незрозумілими, що викликає постійний інтерес як в археологів, так і в істориків, пише Arkeonews.

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Брошки відображають неймовірне поєднання художніх традицій. Одна з них прикрашена чотирма зверненими вперед головами тварин у стилі, типовому для норвезького мистецтва, і, ймовірно, виготовлена місцевим ювеліром.

Знайдені поблизу міста Варде наприкінці XIX століття, артефакти датуються початком XI століття Фото: National Museum of Denmark

Друга брошка прикрашена стилізованими листям і візерунками виноградної лози, що пов'язані з ранньохристиянськими образами. Згідно з християнською символікою, виноградна лоза символізує Ісуса як "справжню лозу", що вказує на можливий зв'язок з темами життя і воскресіння.

Кожна брошка має діаметр близько 8,5 см і важить від 60 до 75 грамів. У епоху вікінгів Ютландія була центром золотарського мистецтва, де часто виготовляли прикраси для регіональної еліти. Подібні знахідки у Швеції та на слов'янських територіях вказують на можливий стилістичний обмін через Балтійське море.

Візерунки, схожі на ті, що на брошках, були поширені в Естонії наприкінці X століття, що свідчить про те, що майстри могли обмінюватися мотивами між культурами. Проте жодна інша відома данська знахідка не відповідає стилю та майстерності виконання набору.

Скарб випадково виявили у 1892 році, коли фермер орав землю. Землевласник передав предмети до Національного музею Данії в обмін на грошову винагороду, але місце знахідки так і не було повністю досліджене.

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Сьогодні брошки виставлені в Національному музеї Данії. Вони залишаються переконливим свідченням художньої вишуканості та культурних перетинів, що сформували Скандинавію епохи вікінгів.

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