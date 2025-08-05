До сих пор смущают археологов: в чем секрет и уникальность золотых артефактов XI века (фото)

Две золотые броши, обнаруженные на юго-западе Дании, продолжают смущать экспертов более чем столетие после их неожиданного открытия. Найденные вблизи города Варде в конце XIX века, броши датируются началом XI века.

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Эти артефакты нашли вместе с золотым браслетом. Их точное происхождение и назначение остаются непонятными, что вызывает постоянный интерес как у археологов, так и у историков, пишет Arkeonews.

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Броши отражают невероятное сочетание художественных традиций. Одна из них украшена четырьмя обращенными вперед головами животных в стиле, типичном для норвежского искусства, и, вероятно, изготовлена местным ювелиром.

Найденные вблизи города Варде в конце XIX века, артефакты датируются началом XI века Фото: National Museum of Denmark

Вторая брошь украшена стилизованными листьями и узорами виноградной лозы, связанными с раннехристианскими образами. Согласно христианской символике, виноградная лоза символизирует Иисуса как "настоящую лозу", что указывает на возможную связь с темами жизни и воскресения.

Каждая брошь имеет диаметр около 8,5 см и весит от 60 до 75 граммов. В эпоху викингов Ютландия была центром золотарского искусства, где часто изготавливали украшения для региональной элиты. Подобные находки в Швеции и на славянских территориях указывают на возможный стилистический обмен через Балтийское море.

Узоры, похожие на те, что на брошах, были распространены в Эстонии в конце X века, что свидетельствует о том, что мастера могли обмениваться мотивами между культурами. Однако ни одна другая известная датская находка не соответствует стилю и мастерству исполнения набора.

Сокровище случайно обнаружили в 1892 году, когда фермер пахал землю. Землевладелец передал предметы в Национальный музей Дании в обмен на денежное вознаграждение, но место находки так и не было полностью исследовано.

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Сегодня броши выставлены в Национальном музее Дании. Они остаются убедительным свидетельством художественной изысканности и культурных пересечений, сформировавших Скандинавию эпохи викингов.

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