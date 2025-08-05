Раскопали императорское посвящение: археологи нашли кое-что необычное в древнем городе (фото)

На территории древнего города Ульпиана в Косово археологи нашли редкую надпись византийского периода. Эта находка, сделанная во время раскопок вблизи Грачаницы, содержит посвящение императору Юстиниану и императрице Теодоре.

Related video

Как отмечают ученые, это лишь вторая такая находка, когда-либо зарегистрированная. Эта надпись связана со строительством епископской базилики, что еще раз подтверждает участие Юстиниана в перестройке города после большого землетрясения в VI веке, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Министр культуры Косово Хайрулла Чеку заявил, что "это единственные известные посвящения Юстиниану, императору, который происходил из этого региона".

Предыдущая надпись, найденная ранее на этом месте, касалась основания города под названием Iustiniana Secunda. Эта вторая надпись подкрепляет историческую связь между Ульпианой и одним из самых влиятельных правителей поздней античности.

Найденная надпись связана со строительством епископской базилики Фото: Hajrulla Çeku – Facebook

Ульпиана была выдающимся римским, а позже византийским городским центром в провинции Дардания. Процветая с I по VI век н. э., город играл ключевую роль в региональном управлении и торговле.

После масштабных разрушений в результате землетрясения император Юстиниан I (р. 527-565) начал масштабную реконструкцию города.

Фото: Hajrulla Çeku – Facebook

Термин "Iustiniana Secunda" отражает восстановленную важность города при его правлении. Новая надпись свидетельствует о внимании Юстиниана не только к гражданскому строительству, но и к религиозной инфраструктуре, в частности к базилике, посвященной христианскому культу. Наличие имени императрицы Теодоры демонстрирует совместное влияние императорской четы.

Эта находка особенно ценна для историков и археологов, поскольку такие надписи чрезвычайно редки и служат оригинальными документами того периода.

Поскольку Юстиниан, вероятно, был дарданским или иллирийским по происхождению, эти посвящения имеют символическое значение, связывая наследие империи с местным наследием.

Ученые отметили важность сохранения этого места и продолжения исследований. Недавние договоренности позволили непрерывно проводить раскопки, а работы по консервации проводятся в сотрудничестве с международными экспертами.

Важно

Сохранились даже имена членов ассамблеи: найден 2000-летний административный центр Лаодикеи (фото)

Исследователи отметили, что это не просто академический проект, а усилия с целью сохранения и популяризации истории страны через ее археологическое наследие.

Ранее Фокус писал о двери в потусторонний мир, которую обнаружили в гробнице неизвестного египетского принца. Ученые связывают его с фараоном Усеркафом, основателем Пятой династии Египта.

Также мы рассказывали о древних ритуальных ямах, которые обнаружили в Германии. Как рассказали исследователи, расположение материалов свидетельствует о структурированных ритуалах, а не о случайном захоронении.