Розкопали імператорську присвяту: археологи знайшли дещо незвичайне у древньому місті (фото)

На території стародавнього міста Ульпіана в Косово археологи знайшли рідкісний напис візантійського періоду. Ця знахідка, зроблена під час розкопок поблизу Грачаниці, містить присвяту імператору Юстиніану та імператриці Теодорі.

Related video

Як зазначають вчені, це лише друга така знахідка, коли-небудь зареєстрована. Цей напис пов'язаний з будівництвом єпископської базиліки, що ще раз підтверджує участь Юстиніана в перебудові міста після великого землетрусу в VI столітті, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Міністр культури Косово Хайрулла Чеку заявив, що "це єдині відомі присвяти Юстиніану, імператору, який походив з цього регіону".

Попередній напис, знайдений раніше на цьому місці, стосувався заснування міста під назвою Iustiniana Secunda. Цей другий напис підкріплює історичний зв'язок між Ульпіаною та одним із найвпливовіших правителів пізньої античності.

Знайдений напис пов'язаний з будівництвом єпископської базиліки Фото: Hajrulla Çeku – Facebook

Ульпіана була видатним римським, а пізніше візантійським міським центром у провінції Дарданія. Процвітаючи з I по VI століття н. е., місто відігравало ключову роль у регіональному управлінні та торгівлі.

Після масштабних руйнувань внаслідок землетрусу імператор Юстиніан I (р. 527–565) розпочав масштабну реконструкцію міста.

Фото: Hajrulla Çeku – Facebook

Термін "Iustiniana Secunda" відображає відновлену важливість міста за його правління. Новий напис свідчить про увагу Юстиніана не тільки до цивільного будівництва, а й до релігійної інфраструктури, зокрема до базиліки, присвяченої християнському культу. Наявність імені імператриці Теодори демонструє спільний вплив імператорського подружжя.

Ця знахідка особливо цінна для істориків та археологів, оскільки такі написи надзвичайно рідкісні і слугують оригінальними документами того періоду.

Оскільки Юстиніан, ймовірно, був дарданським або іллірійським за походженням, ці присвяти мають символічне значення, пов'язуючи спадщину імперії з місцевою спадщиною.

Учені наголосили на важливості збереження цього місця та продовження досліджень. Нещодавні домовленості дозволили безперервно проводити розкопки, а роботи з консервації проводяться у співпраці з міжнародними експертами.

Важливо

Збереглися навіть імена членів асамблеї: знайдено 2000-річний адміністративний центр Лаодікеї (фото)

Дослідники зазначили, що це не просто академічний проєкт, а зусилля з метою збереження та популяризації історії країни через її археологічну спадщину.

Раніше Фокус писав про двері у потойбічний світ, які виявили у гробниці невідомого єгипетського принца. Вчені пов'язують його з фараоном Усеркафом, засновником П'ятої династії Єгипту.

Також ми розповідали про древні ритуальні ями, які виявили у Німеччині. Як розповіли дослідники, розташування матеріалів свідчить про структуровані ритуали, а не про випадкове поховання.