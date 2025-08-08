Там хранился Ковчег Завета: археологи нашли это место (видео)

В Израиле археологи нашли место, в котором мог храниться Ковчег Завета. Это место, расположенное в горной местности Эфраим в Тель-Шило, соответствует ключевым деталям, описанным в исторических религиозных текстах, что вызвало внимание исследователей со всего мира.

Related video

Раскопки проводит доктор Скотт Стриплинг, который сообщил об открытии большого сооружения железного века. Ученые нашли здание, ориентированное с востока на запад, с внутренним соотношением 2 к 1, что соответствует описаниям библейского Табернакула в книге Исход, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Мы обнаружили монументальное здание железного века I, которое идеально соответствует библейским описаниям", — заявил Стриплинг в заявлении для The Christian Broadcasting Network. На месте раскопок археологи нашли более 100 000 костей животных — преимущественно овец, коз и волов, — что отражает левитские законы, описывающие практики жертвоприношения.

Исследователи добавили, что многие кости происходили с правой стороны животных, что соответствует религиозным указаниям в Третьей книге Моисея.

Фрагменты керамики, найденные в том же слое, помогают датировать место раскопок периодом между XV и XI веками до н. э., что соответствует библейским временным границам до того, как Ковчег перенесли в Иерусалим.

Фото: Noah’s Ark Scans

Считалось, что Ковчег Завета — описанный как священный сундук, содержащий Десять заповедей — на протяжении веков хранился в Шило. Отрывок из Первой книги Самуила рассказывает, как Ковчег взяли в бой против филистимлян. Однако те в конце концов победили израильтян и захватили реликвию. Известие об этом и о смерти двух сыновей привело к смерти первосвященника Илия, который ожидал известия с поля боя.

Команда археологов считает, что они, возможно, даже обнаружили остатки ворот, где сидел Илий, когда получил эту трагическую новость.

"Мы считаем, что обнаружили именно те ворота, о которых упоминается в истории о смерти Илия", — сказал Стриплинг.

Одной из самых интересных особенностей этого места является массивная внутренняя стена, которая, по мнению исследователей, могла служить барьером для ограниченной внутренней камеры.

Это согласуется с описаниями Святая Святых, пространства, которое считалось самым святым в скинии и к которому один раз в год имел доступ только первосвященник. Древние тексты описывают эту камеру как место, где хранили Ковчег, что делало ее духовным центром израильской веры.

Хотя сам Ковчег никогда не был найден, исчезнув из записей около 586 года до н. э., находки в Тель-Шило считаются одними из самых убедительных археологических доказательств его первоначального расположения.

Важно

Потерянный Сын Божий: древний перевод Евангелия удивил ученых (фото)

По словам Стриплинга, структурные и ритуальные элементы на месте находки подтверждают ее соответствие библейским описаниям. "Если вы верите, что Библия основывается на исторической правде, — сказал ученый, — то это место вполне может быть тем, где когда-то стоял Ковчег".

Тем временем археологи в Турции начали работать над образованием Дурупинар — необычной структурой в форме лодки, расположенной примерно в 30 километрах к югу от горы Арарат.

Некоторые считают, что это место может быть Ноевым ковчегом. Хотя это образование уже давно является предметом дискуссий, новые исследования имеют целью оценить, имеет ли оно историческое значение.

Ранее Фокус писал о золотых артефактах XI века, которые до сих пор смущают ученых.

А также мы рассказывали о том, почему археологи изменили мнение о древнем здании, обнаруженном в Испании.