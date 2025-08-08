Там зберігався Ковчег Завіту: археологи знайшли це місце (відео)

В Ізраїлі археологи знайшли місце, в якому міг зберігатися Ковчег Завіту. Це місце, розташоване в гірській місцевості Ефраїм в Тель-Шило, відповідає ключовим деталям, описаним в історичних релігійних текстах, що викликало увагу дослідників з усього світу.

Розкопки проводить доктор Скотт Стріплінг, який повідомив про відкриття великої споруди залізного віку. Вчені знайшли будівлю, орієнтовану зі сходу на захід, з внутрішнім співвідношенням 2 до 1, що відповідає описам біблійного Табернакулу у книзі Вихід, пише Arkeonews.

"Ми виявили монументальну будівлю залізного віку I, яка ідеально відповідає біблійним описам", — заявив Стріплінг у заяві для The Christian Broadcasting Network. На місці розкопок археологи знайшли понад 100 000 кісток тварин — переважно овець, кіз і волів, — що відображає левитські закони, які описують практики жертвоприношення.

Дослідники додали, що багато кісток походили з правої сторони тварин, що відповідає релігійним вказівкам у Третій книзі Мойсея.

Фрагменти кераміки, знайдені в тому ж шарі, допомагають датувати місце розкопок періодом між XV і XI століттями до н. е., що відповідає біблійним часовим межам до того, як Ковчег перенесли до Єрусалима.

Фото: Noah’s Ark Scans

Вважалося, що Ковчег Завіту — описаний як священна скриня, що містить Десять заповідей — впродовж століть зберігався в Шіло. Уривок з Першої книги Самуїла розповідає, як Ковчег взяли в бій проти філистимлян. Проте ті зрештою перемогли ізраїльтян та захопили реліквію. Звістка про це та про смерть двох синів призвела до смерті первосвященика Ілія, який очікував звістки з поля бою.

Команда археологів вважає, що вони, можливо, навіть виявили залишки воріт, де сидів Ілій, коли отримав цю трагічну новину.

"Ми вважаємо, що виявили саме ті ворота, про які згадується в історії про смерть Ілія", — сказав Стріплінг.

Однією з найцікавіших особливостей цього місця є масивна внутрішня стіна, яка, на думку дослідників, могла служити бар'єром для обмеженої внутрішньої камери.

Це узгоджується з описами Святої Святих, простору, який вважався найсвятішим у скинії і до якого один раз на рік мав доступ тільки первосвященик. Стародавні тексти описують цю камеру як місце, де зберігали Ковчег, що робило її духовним центром ізраїльської віри.

Хоча сам Ковчег ніколи не був знайдений, зникнувши з записів близько 586 року до н. е., знахідки в Тель-Шило вважаються одними з найпереконливіших археологічних доказів його первісного розташування.

За словами Стріплінга, структурні та ритуальні елементи на місці знахідки підтверджують її відповідність біблійним описам. "Якщо ви вірите, що Біблія ґрунтується на історичній правді, — сказав вчений, — то це місце цілком може бути тим, де колись стояв Ковчег".

Тим часом археологи в Туреччині почали працювати над утворенням Дурупінар — незвичайною структурою у формі човна, розташованою приблизно за 30 кілометрів на південь від гори Арарат.

Дехто вважає, що це місце може бути Ноєвим ковчегом. Хоча це утворення вже давно є предметом дискусій, нові дослідження мають на меті оцінити, чи має воно історичне значення.

