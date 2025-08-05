Втрачений Син Божий: древній переклад Євангелія здивував вчених (фото)

Відкриття на Синайському півострові в Єгипті спонукало вчених переглянути давні уявлення про ранні християнські тексти. В одній із найстаріших бібліотек світу виявили рукопис, в якому пропущено ключову фразу з Євангелія від Марка.

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У 1975 році у Монастир святої Катерини археологи виявили приховане сховище, в якому зберігалися стародавні рукописи грецькою, сирійською та арабською мовами. Серед них був арабський переклад Євангелій з дивним пропуском: у Марка 1:1 бракувало фрази "Син Божий", пише Arkeonews.

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Доктор Роберт Тернбулл з Мельбурнського університету, автор книги "Codex Sinaiticus Arabicus and Its Family", використовує еволюційну біологію, а саме філогенетику, для вивчення таких відмінностей. "Так само, як мутують гени, — пояснює Тернбулл, — так само мутують і рукописи".

Монастир святої Катерини Фото: Вікіпедія

Його команда застосувала до стародавніх текстів методи, спочатку розроблені для відстеження вірусних мутацій, і виявила, як переписувачі змінювали зміст протягом століть, навмисно чи випадково.

Традиційно дослідники намагалися реконструювати текстові генеалогічні дерева вручну — повільний і ретельний процес. Але за допомогою сучасних обчислювальних інструментів Тернбулл проаналізував арабське Євангеліє разом із сотнями рукописів грецькою, латинською та сирійською мовами.

Його висновки свідчать, що арабський текст відповідає кесарійському типу тексту, менш відомій групі, яка, як вважається, поширювалася на Близькому Сході впродовж першого тисячоліття.

Хоча це не доводить, що в оригінальному Євангелії не було фрази "Син Божий", це вказує на те, що деякі ранні християнські громади, можливо, наголошували на різних теологічних перспективах. Інші рукописи, такі як Кодекс Корідеті V століття, показують те саме пропущення, що свідчить про те, що ця варіація не була поодинокою.

Кесарійський тип тексту був предметом академічних дебатів, зокрема щодо того, чи представляє він окремий текстовий рід. Дослідження Тернбулла підтверджує цю ідею і позиціонує арабський рукопис із Синаю як ключовий приклад.

Крім біблійних текстів, вчені зараз застосовують філогенетичний аналіз до широкого спектра історичної літератури, від середньовічної англійської поезії до римської історіографії. Цей метод допомагає виявити не тільки незначні варіації в правописі, але й більш значні редакційні зміни, даючи чітке уявлення про те, як тексти передавалися з часом.

Цей новий підхід змінює розуміння стародавніх текстів. Замість того щоб розглядати їх як статичні реліквії, дослідники тепер бачать їх як динамічні записи, сформовані культурою, ідеологією та практикою переписувачів.

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Арабське Євангеліє, знайдене на Синаї, є свідченням того, як вірування та мова перетиналися в ранніх християнських громадах.

Для вчених, таких як Тернбулл, кожна текстова варіація є підказкою до минулого: "Чим точніше ми можемо відобразити, як тексти копіювалися та змінювалися, тим чіткіше ми можемо почути голоси стародавнього світу".

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