Не гірше за Робіна Гуда: як пластуни обікрали польську державу (фото)

У липні 1930 року на Львівщині стався збройний напад, що спричинив заборону Пласту сто років тому. Учасники Української військової організації (УВО) вирішили перехопити польську поштову карету з державними коштами.

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На переконання підпільників, ці гроші, експропрійовані з українських земель, мали бути повернені на підтримку національного руху. Подія стала причиною подальшої заборони Пласту польською владою, пише Тарас Зень, посилаючись на Державні архіви Івано-Франківської та Львівської областей.

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Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Група з п’яти учасників УВО атакувала поштову карету неподалік Бібрки 30 липня 1930 року близько полудня. Напад обернувся без жертв — озброєні чоловіки пригрозили зброєю та пояснили свої наміри, після чого з грошима рушили вглиб сільської місцевості.

Проте незабаром їх почала переслідувати польська поліція. Найповільнішим виявився один із нападників, у рюкзаку якого були кошти. Розпочалася перестрілка, під час якої він загинув.

Група з п"яти учасників УВО атакувала поштову карету неподалік Бібрки 30 липня 1930 року Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Загиблим виявився Грицько Пісецький — студент Львівського університету з Городенківщини, Івано-Франківська область, вихованець Пласту та активний учасник таборів і виховник молодших юнаків.

Його смерть мала ланцюгову реакцію: польська влада використала факт, що на тілі загиблого була пластова форма, як привід остаточно заборонити Пласт у Галичині.

Загиблим виявився Грицько Пісецький — студент Львівського університету з Городенківщини Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Пісецький народився у 1907 році в селі Корнів на Городенківщині. Був сином священика Івана Пісецького та Ольги Бачинської. Після завершення навчання у Станиславівській гімназії вступив на юридичний факультет у Львові. Впродовж навчання залишався активним у молодіжному русі, зокрема в курені "Лісові Чорти".

У липні 1930 року, повертаючись із пластового табору, погодився замінити одного з учасників акції УВО, якому не вдалося взяти участь. Через відсутність іншого одягу він був змушений діяти у пластовій формі під плащем — деталь, що врешті мала фатальні наслідки.

Після інциденту польська влада провела масові обшуки в оселях членів організації, а вже у вересні того ж року діяльність Пласту була повністю заборонена в Галичині.

Сотні його учасників зазнали арештів та тривалих ув’язнень. Грицька Пісецького поховали у Бібрці без участі родини чи друзів. Нещодавно місцеві мешканці впорядкували його могилу.

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