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Технологии и наука

Не хуже Робина Гуда: как пластуны обокрали польское государство (фото)

пятеро подпольщиков Украинской военной организации (УВО) напали на польскую государственную почтовую карету
В июле 1930 года на Львовщине произошло вооруженное нападение, имевшее значительные последствия для украинской молодежи в Галичине | Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

В июле 1930 года на Львовщине произошло вооруженное нападение, которое привело к запрету Пласта сто лет назад. Участники Украинской военной организации (УВО) решили перехватить польскую почтовую карету с государственными средствами.

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По убеждению подпольщиков, эти деньги, экспроприированные с украинских земель, должны были быть возвращены на поддержку национального движения. Событие стало причиной дальнейшего запрета Пласта польскими властями, пишет Тарас Зень, ссылаясь на Государственные архивы Ивано-Франковской и Львовской областей.

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документы Грицько Писецкого
Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Группа из пяти участников УВО атаковала почтовую карету неподалеку Бибрки 30 июля 1930 года около полудня. Нападение обернулось без жертв — вооруженные мужчины пригрозили оружием и объяснили свои намерения, после чего с деньгами двинулись вглубь сельской местности.

Однако вскоре их начала преследовать польская полиция. Самым медленным оказался один из нападавших, в рюкзаке которого были средства. Началась перестрелка, во время которой он погиб.

участники Украинской военной организации (УВО) напали на польскую государственную почтовую карету
Группа из пяти участников УВО атаковала почтовую карету неподалеку Бибрки 30 июля 1930 года
Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Погибшим оказался Грицько Писецкий — студент Львовского университета с Городенковщины, Ивано-Франковская область, воспитанник Пласта и активный участник лагерей и воспитатель младших юношей.

Его смерть имела цепную реакцию: польские власти использовали факт, что на теле погибшего была пластовая форма, как повод окончательно запретить Пласт в Галичине.

Грицько Писецкий напал на польскую государственную почтовую карету
Погибшим оказался Грицько Писецкий — студент Львовского университета с Городенковщины
Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Писецкий родился в 1907 году в селе Корнев на Городенковщине. Был сыном священника Ивана Писецкого и Ольги Бачинской. После завершения обучения в Станиславовской гимназии поступил на юридический факультет во Львове. На протяжении обучения оставался активным в молодежном движении, в частности в курене "Лесные Черти".

В июле 1930 года, возвращаясь из пластового лагеря, согласился заменить одного из участников акции УВО, которому не удалось принять участие. Из-за отсутствия другой одежды он был вынужден действовать в пластовой форме под плащом — деталь, которая в конце концов имела фатальные последствия.

После инцидента польские власти провели массовые обыски в домах членов организации, а уже в сентябре того же года деятельность Пласта была полностью запрещена в Галичине.

Сотни его участников подверглись арестам и длительным заключениям. Григория Писецкого похоронили в Бибрке без участия семьи или друзей. Недавно местные жители упорядочили его могилу.

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