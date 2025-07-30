Не хуже Робина Гуда: как пластуны обокрали польское государство (фото)

В июле 1930 года на Львовщине произошло вооруженное нападение, которое привело к запрету Пласта сто лет назад. Участники Украинской военной организации (УВО) решили перехватить польскую почтовую карету с государственными средствами.

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По убеждению подпольщиков, эти деньги, экспроприированные с украинских земель, должны были быть возвращены на поддержку национального движения. Событие стало причиной дальнейшего запрета Пласта польскими властями, пишет Тарас Зень, ссылаясь на Государственные архивы Ивано-Франковской и Львовской областей.

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Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Группа из пяти участников УВО атаковала почтовую карету неподалеку Бибрки 30 июля 1930 года около полудня. Нападение обернулось без жертв — вооруженные мужчины пригрозили оружием и объяснили свои намерения, после чего с деньгами двинулись вглубь сельской местности.

Однако вскоре их начала преследовать польская полиция. Самым медленным оказался один из нападавших, в рюкзаке которого были средства. Началась перестрелка, во время которой он погиб.

Группа из пяти участников УВО атаковала почтовую карету неподалеку Бибрки 30 июля 1930 года Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Погибшим оказался Грицько Писецкий — студент Львовского университета с Городенковщины, Ивано-Франковская область, воспитанник Пласта и активный участник лагерей и воспитатель младших юношей.

Его смерть имела цепную реакцию: польские власти использовали факт, что на теле погибшего была пластовая форма, как повод окончательно запретить Пласт в Галичине.

Погибшим оказался Грицько Писецкий — студент Львовского университета с Городенковщины Фото: Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Львівської області

Писецкий родился в 1907 году в селе Корнев на Городенковщине. Был сыном священника Ивана Писецкого и Ольги Бачинской. После завершения обучения в Станиславовской гимназии поступил на юридический факультет во Львове. На протяжении обучения оставался активным в молодежном движении, в частности в курене "Лесные Черти".

В июле 1930 года, возвращаясь из пластового лагеря, согласился заменить одного из участников акции УВО, которому не удалось принять участие. Из-за отсутствия другой одежды он был вынужден действовать в пластовой форме под плащом — деталь, которая в конце концов имела фатальные последствия.

После инцидента польские власти провели массовые обыски в домах членов организации, а уже в сентябре того же года деятельность Пласта была полностью запрещена в Галичине.

Сотни его участников подверглись арестам и длительным заключениям. Григория Писецкого похоронили в Бибрке без участия семьи или друзей. Недавно местные жители упорядочили его могилу.

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