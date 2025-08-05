Потерянный Сын Божий: древний перевод Евангелия удивил ученых (фото)

Открытие на Синайском полуострове в Египте побудило ученых пересмотреть давние представления о ранних христианских текстах. В одной из старейших библиотек мира обнаружили рукопись, в которой пропущена ключевая фраза из Евангелия от Марка.

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В 1975 году в Монастыре святой Екатерины археологи обнаружили скрытое хранилище, в котором хранились древние рукописи на греческом, сирийском и арабском языках. Среди них был арабский перевод Евангелий со странным пропуском: в Марка 1:1 не хватало фразы "Сын Божий", пишет Arkeonews.

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Доктор Роберт Тернбулл из Мельбурнского университета, автор книги "Codex Sinaiticus Arabicus and Its Family", использует эволюционную биологию, а именно филогенетику, для изучения таких различий. "Так же, как мутируют гены, — объясняет Тернбулл, — так же мутируют и рукописи".

Монастырь святой Екатерины Фото: Википедия

Его команда применила к древним текстам методы, первоначально разработанные для отслеживания вирусных мутаций, и обнаружила, как переписчики меняли содержание на протяжении веков, намеренно или случайно.

Традиционно исследователи пытались реконструировать текстовые генеалогические деревья вручную — медленный и тщательный процесс. Но с помощью современных вычислительных инструментов Тернбулл проанализировал арабское Евангелие вместе с сотнями рукописей на греческом, латинском и сирийском языках.

Его выводы свидетельствуют, что арабский текст соответствует кесарийскому типу текста, менее известной группе, которая, как считается, распространялась на Ближнем Востоке в течение первого тысячелетия.

Хотя это не доказывает, что в оригинальном Евангелии не было фразы "Сын Божий", это указывает на то, что некоторые ранние христианские общины, возможно, подчеркивали различные теологические перспективы. Другие рукописи, такие как Кодекс Коридети V века, показывают то же пропуски, что свидетельствует о том, что эта вариация не была единичной.

Кесарийский тип текста был предметом академических дебатов, в частности относительно того, представляет ли он отдельный текстовый род. Исследование Тернбулла подтверждает эту идею и позиционирует арабскую рукопись из Синая как ключевой пример.

Помимо библейских текстов, ученые сейчас применяют филогенетический анализ к широкому спектру исторической литературы, от средневековой английской поэзии до римской историографии. Этот метод помогает выявить не только незначительные вариации в правописании, но и более значительные редакционные изменения, давая четкое представление о том, как тексты передавались со временем.

Этот новый подход меняет понимание древних текстов. Вместо того чтобы рассматривать их как статичные реликвии, исследователи теперь видят их как динамические записи, сформированные культурой, идеологией и практикой переписчиков.

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Арабское Евангелие, найденное на Синае, является свидетельством того, как верования и язык пересекались в ранних христианских общинах.

Для ученых, таких как Тернбулл, каждая текстовая вариация является подсказкой к прошлому: "Чем точнее мы можем отразить, как тексты копировались и изменялись, тем четче мы можем услышать голоса древнего мира".

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