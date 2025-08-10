Единственный в мире белый жираф имеет трагическую историю (фото)

Жираф имеет редкую генетическую мутацию и уже много лет скрывается в Африке. В начале своей жизни он пережил страшную трагедию.

Жирафы являются одними из культовых видов животных в Африке. Это самые высокие наземные животные, имеющие длинную шею и характерный пятнистый окрас шерсти. В Кении (Африка) живет один жираф, который выделяется среди всех своих родственников. Он практически полностью белый и это единственный жираф в мире с таким окрасом. У этого белого жирафа редкая генетическая мутация, известная как лейкизм и он имеет трагическую историю, пишет IFLScience.

В отличие от более распространенной генетической мутации, известной как альбинизм, то есть когда у животного отсутствует пигмент меланин, лейкизм — это своего рода промежуточное состояние между альбинизмом и нормальным окрасом кожи или шерсти. У этого жирафа пигментация видна на спине и, в меньшей степени, на шее и морде, хотя он не такой, как остальные жирафы, имеющие желто-коричневый окрас.

Такая редкая пигментация, встречается не только у жирафов, но и у некоторых других животных и птиц. Такой окрас на шерсти, перьях и коже, помогает регулировать температуру, защищать от ультрафиолетового излучения и маскировать животных и птиц от хищников.

В Кении (Африка) живет один жираф, который выделяется среди всех своих родственников. Он практически полностью белый и это единственный жираф в мире с таким окрасом Фото: IFLS

Животные с альбинизмом или лейкизмом часто живут меньше, чем животные с обычной пигментацией, ведь они не имеют необходимой защиты. Но совсем другая трагедия сделала этого жирафа таким уникальным. Он не всегда был единственным известным белым жирафом в мире.

Еще 5 лет назад таких жирафов было трое: мать и двое детенышей, которым было 9 месяцев. Но в 2020 году мать и одного из детенышей, которые жили в заповеднике в Кении, убили браконьеры. Это был значительный удар по усилиям, предпринимаемым защитниками природы для сохранения редких и уникальных видов.

Еще 5 лет назад таких жирафов было трое: мать и двое детенышей, которым было 9 месяцев. Но в 2020 году мать и одного из детенышей, которые жили в заповеднике в Кении, убили браконьеры Фото: IFLS

Вскоре после этого на оставшегося белого жирафа установили GPS-трекер, который передавал сигналы о его местоположении. Считалось, что это поможет удержать браконьеров от убийства этого жирафа. Позже белый жираф исчез в дебрях заповедника и его давно не видели. Но защитники природы надеются, что он выжил.

