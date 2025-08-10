Ядерная зима может уничтожить значительную часть мировых запасов продовольствия

Можно предположить, что последствия ядерного взрыва затронут только тех, кто находится достаточно близко. В действительности же разрушения могут охватить весь мир.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters, показали, насколько сильно может пострадать глобальное производство продовольствия при различных сценариях ядерной зимы. Такое явление возникнет, если на Земле случится ядерная война, пишет ScienceAlert.

Ядерная зима представляет собой климатическое последствие, которое теоретически может наступить после масштабного военного конфликта с применением ядерного оружия. Ядерная зима наступит в результате того, что после ядерного взрыва в атмосферу попадет огромное количество сажи и пыли. Это приведет к тому, что на поверхность планеты будет поступать значительно меньше солнечного света в течение многих лет. Это в свою станет причиной гибели многих растений и животных, включая тех, которые являются источником пищи для людей.

Авторы исследования смоделировали воздействие ядерной зимы на мировое производство продовольствия. В качестве культуры-индикатора использовалась кукуруза, которая является самой распространенной зерновой культурой в мире, что позволило ученым оценить последствия ядерной зимы для сельского хозяйства в целом. Всего моделирование учитывало 6 сценариев ядерной зимы.

Ученые выяснили, что локальная ядерная война, в результате которой в атмосферу будет выброшено 5,5 млн тонн сажи, сократит мировое производство кукурузы на 7%. Но глобальный конфликт с выбросом 165 млн тонн сажи может сократить производство сельскохозяйственных культур на 80%. При этом самом худшем сценарии также произойдет разрушение озонового слоя Земли. Это повысит уровень ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности и приведет к повреждению растений, что еще больше снизит глобальное производство продовольствия.

Исследование показывает, что самое большое количество ультрафиолета начнет поступать через 6-8 лет после ядерной войны, что сократит производство кукурузы еще на 7%. Падение производства кукурузы на 87% может привести к глобальному продовольственному кризису.

Также ученые выяснили, что восстановление мирового производства кукурузы после ядерной зимы может занять от 7 до 12 лет, в зависимости от интенсивности ядерной войны. Южное полушарие восстановится быстрее Северного полушария планеты.

При этом ученые говорят, что можно ускорить восстановление производства кукурузы, если перейти на сорта, которые лучше растут в более прохладных условиях и в течение более короткого вегетационного периода. Это может снизить потерю урожайности на 10%.

Ученые говорят, что лучше было бы вообще не допускать появление ядерной зимы, чтобы не беспокоится о продовольственном кризисе. Но даже если случится ядерный конфликт, то ученые считают, что нужно сделать все необходимое для обеспечения устойчивости сельского хозяйства в течение ядерной зимы.

