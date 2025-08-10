Ядерна зима може знищити значну частину світових запасів продовольства

Можна припустити, що наслідки ядерного вибуху торкнуться тільки тих, хто перебуває досить близько. Насправді ж руйнування можуть охопити весь світ.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Environmental Research Letters, показали, наскільки сильно може постраждати глобальне виробництво продовольства за різних сценаріїв ядерної зими. Таке явище виникне, якщо на Землі станеться ядерна війна, пише ScienceAlert.

Ядерна зима являє собою кліматичний наслідок, який теоретично може настати після масштабного військового конфлікту із застосуванням ядерної зброї. Ядерна зима настане внаслідок того, що після ядерного вибуху в атмосферу потрапить величезна кількість сажі та пилу. Це призведе до того, що на поверхню планети надходитиме значно менше сонячного світла протягом багатьох років. Це своєю чергою стане причиною загибелі багатьох рослин і тварин, включно з тими, які є джерелом їжі для людей.

Автори дослідження змоделювали вплив ядерної зими на світове виробництво продовольства. Як культуру-індикатор використовували кукурудзу, яка є найпоширенішою зерновою культурою у світі, що дало змогу вченим оцінити наслідки ядерної зими для сільського господарства загалом. Загалом моделювання враховувало 6 сценаріїв ядерної зими.

Учені з'ясували, що локальна ядерна війна, внаслідок якої в атмосферу буде викинуто 5,5 млн тонн сажі, скоротить світове виробництво кукурудзи на 7%. Але глобальний конфлікт із викидом 165 млн тонн сажі може скоротити виробництво сільськогосподарських культур на 80%. За цього найгіршого сценарію також відбудеться руйнування озонового шару Землі. Це підвищить рівень ультрафіолетового випромінювання, що досягає поверхні та призведе до пошкодження рослин, що ще більше знизить глобальне виробництво продовольства.

Дослідження показує, що найбільша кількість ультрафіолету почне надходити через 6-8 років після ядерної війни, що скоротить виробництво кукурудзи ще на 7%. Падіння виробництва кукурудзи на 87% може призвести до глобальної продовольчої кризи.

Також учені з'ясували, що відновлення світового виробництва кукурудзи після ядерної зими може зайняти від 7 до 12 років, залежно від інтенсивності ядерної війни. Південна півкуля відновиться швидше за Північну півкулю планети.

При цьому вчені кажуть, що можна прискорити відновлення виробництва кукурудзи, якщо перейти на сорти, які краще ростуть у більш прохолодних умовах і протягом коротшого вегетаційного періоду. Це може знизити втрату врожайності на 10%.

Учені кажуть, що краще було б узагалі не допускати появи ядерної зими, щоб не турбуватися про продовольчу кризу. Але навіть якщо трапиться ядерний конфлікт, то вчені вважають, що потрібно зробити все необхідне для забезпечення стійкості сільського господарства протягом ядерної зими.

