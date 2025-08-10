Єдина у світі біла жирафа має трагічну історію (фото)

Жираф має рідкісну генетичну мутацію і вже багато років переховується в Африці. На початку свого життя він пережив страшну трагедію.

Жирафи є одними з культових видів тварин в Африці. Це найвищі наземні тварини, що мають довгу шию і характерне плямисте забарвлення шерсті. У Кенії (Африка) живе один жираф, який виділяється серед усіх своїх родичів. Він практично повністю білий і це єдиний жираф у світі з таким забарвленням. Цей білий жираф має рідкісну генетичну мутацію, відому як лейкізм і має трагічну історію, пише IFLScience.

На відміну від більш поширеної генетичної мутації, відомої як альбінізм, тобто коли у тварини відсутній пігмент меланін, лейкізм — це свого роду проміжний стан між альбінізмом і нормальним забарвленням шкіри або шерсті. У цього жирафа пігментацію видно на спині і, меншою мірою, на шиї та морді, хоча він не такий, як інші жирафи, що мають жовто-коричневе забарвлення.

Така рідкісна пігментація трапляється не тільки у жирафів, а й у деяких інших тварин і птахів. Таке забарвлення на шерсті, пір'ї та шкірі допомагає регулювати температуру, захищати від ультрафіолетового випромінювання і маскувати тварин і птахів від хижаків.

У Кенії (Африка) живе один жираф, який виділяється серед усіх своїх родичів. Він практично повністю білий і це єдиний жираф у світі з таким забарвленням Фото: IFLS

Тварини з альбінізмом або лейкізмом часто живуть менше, ніж тварини зі звичайною пігментацією, адже вони не мають необхідного захисту. Але зовсім інша трагедія зробила цього жирафа таким унікальним. Він не завжди був єдиним відомим білим жирафом у світі.

Ще 5 років тому таких жирафів було троє: мати та двоє дитинчат, яким було 9 місяців. Але 2020 року матір і одне з дитинчат, які жили в заповіднику в Кенії, вбили браконьєри. Це був значний удар по зусиллях, докладених захисниками природи для збереження рідкісних і унікальних видів.

Ще 5 років тому таких жирафів було троє: мати та двоє дитинчат, яким було 9 місяців. Але 2020 року матір і одне з дитинчат, які жили в заповіднику в Кенії, вбили браконьєри Фото: IFLS

Незабаром після цього на білого жирафа, що залишився, встановили GPS-трекер, який передавав сигнали про його місцезнаходження. Вважалося, що це допоможе утримати браконьєрів від убивства цього жирафа. Пізніше білий жираф зник у нетрях заповідника і його давно не бачили. Але захисники природи сподіваються, що він вижив.

