Чому у жирафів на тілі є плями: відповідь учених може здивувати (фото)

Найвищі тварини на Землі, жирафи, мають як відмітну особливість не тільки довгу шию, а й плями на тілі. Ці плями є не просто красивими особливостями, а являють собою інструменти для виживання.

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Жирафи найбільше відомі своїми довгими шиями, але також це найвищі тварини на нашій планеті. Вони можуть мати висоту до 6 метрів. Також жирафи мають на тілі плями, і вони виконують дуже важливі функції, а не створені просто для краси, пише Live Science.

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Як показують дослідження, одна з причин того, що жирафи мають на тілі плями, полягає в тому, що це дає змогу високим тваринам йому злитися з навколишнім середовищем. Вчені з'ясували, що плями роблять жирафів практично непомітними, особливо коли сонячне світло проникає крізь дерева та чагарники. Незважаючи на величезний розмір, жирафів у такому разі дуже складно побачити навіть з відстані в кілька метрів. Це особливо важливо для молодих жирафів, які таким чином ховаються від хижаків і можуть вижити.

Дослідження показали, що молоді жирафи, які мають більші й округліші плями, краще виживають в африканській савані. Також з'ясувалося, що самки жирафів та їхні дитинчата мають дуже схожі плями. Тому вчені припускають, що ця особливість передається у спадок.

Ще одна причина, через яку жирафи мають плями на тілі, полягає в тому, що це дозволяє тваринам регулювати температуру тіла. Жирафи не можуть потіти або важко дихати, але при цьому живуть у найспекотніших умовах на Землі. Але плями дозволяють їм віддавати непотрібне тепло.

Масайський жираф Фото: Wikipedia

Під кожною плямою знаходиться густа мережа кровоносних судин. Коли жирафу потрібно позбутися тепла, кровоносні судини під плямою розширюються і таким чином спрямовують кров у пляму. Ця кров рухається ближче до поверхні шкіри, де вона може віддавати тепло.

Дослідження масайських жирафів (Giraffa camelopardalis tippelskirchi), які є найбільшими жирафами, показало, що розміщення плям особливо впливає на виживання дорослих самців.

Моніка Бонд, біолог з Цюріхського університету, вважає, що це може пояснюватися тим, що самки жирафів ведуть більш малорухливий спосіб життя і, як правило, залишаються з дитинчатами, в той час як самці бродять великими територіями і стикаються з більш різноманітними умовами навколишнього середовища. Ймовірно, той самий ефект можна застосувати і до інших видів жирафів.

Жирафи мають на тілі плями, і вони виконують дуже важливі функції, а не створені просто для краси Фото: Getty

Візерунки з плям також допомагають жирафам впізнавати своїх родичів, каже Бонд. Як показало дослідження масайських жирафів на півночі Танзанії (Африка), тварини формують міцніші соціальні зв'язки з жирафами, чий малюнок на тілі схожий на їхній власний. Оскільки відомо, що плями передається від матері до потомства, вчені вважають, що вони служать візуальним сигналом для розпізнавання родичів.

Плями жирафа — це не просто красиві візерунки на тілі, це інструменти для виживання цих тварин в умовах дикої природи.

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