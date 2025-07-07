Серед пісків Сахари ховається цвинтар дивних китів із ногами та пальцями

У єгипетській пустелі Сахарі є регіон, який називається Долина китів. Цей відрізок безкрайніх пісків був названий так, тому що в ньому ховаються скелети архаїчних китів, які мали ноги і пальці на них.

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Скелети дивних китів та інших морських скам'янілостей датуються епохою (55,8-33,9 млн років тому). У ті часи територія сучасного Єгипту перебувала на дні океану Тетіс, а кити тільки-тільки еволюціонували в морських істот, пише Live Science.

"Ці скам'янілості представляють одну з головних історій еволюції: виникнення кита як морського ссавця, який у попередньому житті був наземною твариною", — йдеться у звіті ЮНЕСКО.

Згідно з даними організації, починаючи з XX століття палеонтологи виявили в Долині китів понад 400 доісторичних скелетів китів. Найперший скелет був знайдений у 1902 році, він був названий Basilosaurus isis. Цей вид міг виростати до 18 метрів у довжину, а харчувався, мабуть, дрібнішими китами. Він розчавлював черепи своїх жертв, перш ніж їх проковтнути цілком.

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Також результати попередніх досліджень засвідчили, що B. isis володіли довгою мордою, яка була озброєна гострими різцями і такими ж гострими премолярами", — говорить експерт із морських ссавців у Берлінському музеї природничої історії та провідний автор дослідження Манья Фосс.

У Долині китів учені знайшли десятки скелетів B. isis. Але команда з Мічиганського університету та Єгипетського геологічного музею зробила неймовірне відкриття. Вчені розкопали рештки B. isis із задніми кінцівками, ступнями та пальцями.

Нині у китів немає задніх кінцівок, але в їхніх тілах все ще залишаються тазові кістки. Їхня наявність вказує на те, що колись у китів все ж були ноги.

Відкриття також вказало на те, що скам'янілості в Долині китів є найдавнішими археоцетами — група ссавців з еоцену, які пізніше еволюціонували в сучасних китів і дельфінів.

Набагато пізніше археологи знайшли неймовірно добре збережений повний скелет B. isis, що спонукало ЮНЕСКО включити Долину китів до списку об'єктів Всесвітньої спадщини.

Ці скам'янілості витримали випробування часом завдяки посушливому клімату регіону з часів пліоцену (5,3-2,6 млн років тому), згідно з ЮНЕСКО. Долина китів діє як музей просто неба, з центром для відвідувачів і легким доступом для туристів, але місце суворо охороняється. Дослідники продовжують знаходити нові скам'янілості і дізнаватися більше про геологію цієї області.

Нагадаємо, предки китів 400 млн років тому вийшли на сушу, а потім повернулися назад. Учені з'ясували, як морські ссавці знову пристосувалися до життя під водою.