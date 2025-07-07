Среди песков Сахары скрывается кладбище странных китов с ногами и пальцами

В египетской пустыне Сахаре есть регион, который называется Долина китов. Этот отрезок бескрайних песков был назван так, потому что в нем скрываются скелеты архаичных китов, у которых были ноги и пальцы на них.

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Скелеты странных китов и другим морских окаменелостей датируются эпохой (55,8–33,9 млн лет назад). В те времена территория современного Египта находилась на дне океана Тетис, а киты только-только эволюционировали в морских существ, пишет Live Science.

“Эти окаменелости представляют одну из главных историй эволюции: возникновение кита как морского млекопитающего, который в предыдущей жизни был наземным животным”, - говорится в отчете ЮНЕСКО.

Согласно данным организации, начиная с XX века палеонтологи обнаружили в Долине китов больше 400 доисторических скелетов китов. Самый первый скелет был найден в 1902 году, он был назван Basilosaurus isis. Этот вид мог вырастать до 18 метров в длину, а питался видимо, более мелкими китами. Он раздавливал черепа своих жертв, прежде чем их проглотить целиком.

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Также результаты предыдущих исследований показали, что B. isis обладали длинной мордой, которая была вооружена острыми резцами и такими же острыми премолярами”, - говорит эксперт по морским млекопитающим в Берлинском музее естественной истории и ведущий автор исследования Манья Фосс.

В Долине китов ученые нашли десятки скелетов B. isis. Но команда из Мичиганского университета и Египетского геологического музея сделала невероятное открытие. Ученые раскопали останки B. isis с задними конечностями, ступнями и пальцами.

В нынешнее время у китов не имеется задних конечностей, но в их телах все еще остаются тазовые кости. Их наличие указывает на то, что когда-то у китов все же были ноги.

Открытие также указало на то, что окаменелости в Долине китов являются древнейшими археоцетами – группа млекопитающих из эоцена, которые позже эволюционировали в современных китов и дельфинов.

Намного позже археологи нашли невероятно хорошо сохранившийся полный скелет B. isis, что побудило ЮНЕСКО включить Долину китов в список объектов Всемирного наследия.

Эти окаменелости выдержали испытание временем благодаря засушливому климату региона со времен плиоцена (5,3–2,6 млн лет назад), согласно ЮНЕСКО. Долина китов действует как музей под открытым небом, с центром для посетителей и легким доступом для туристов, но место строго охраняется. Исследователи продолжают находить новые окаменелости и узнавать больше о геологии этой области.

Напомним, предки китов 400 млн лет назад вышли на сушу, а потом вернулись обратно. Ученые выяснили, как морские млекопитающие снова приспособились к жизни под водой.