Дома лучше. Предки китов 400 млн лет назад вышли на сушу, а потом вернулись обратно

Ученые выяснили, как морские млекопитающие снова приспособились к жизни под водой.

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Около 400 миллионов назад предок всех четвероногих существ сделал свои первые шаги по суше. Спустя 350 миллионов лет потомок этих ранних сухопутных существ совершил разворот на 180 градусов и вернулся в морские пучины и со временем стали удивительными морскими животными, которых мы знаем сейчас — китами, дельфинами и морскими свиньями, пишет Inverse.

Ученые десятилетиями изучают китообразных, чтобы разгадать тайну их эволюции и вот сейчас, кажется, им удалось приподнять завесу тайны эволюции китов — исследователям помогло изучение геномов.

Немецкие ученые из института Зенкенберга во Франкфурте исследовали геномы дельфина, косатки, кашалота и малого полосатика, а позже сравнили их с геномами более полусотни различных млекопитающих, в том числе моржей, тюленей и ламантинов. В ходе исследования ученые выявили 85 генов, которые исчезли, фактически из-за ненадобности. В своем исследовании ученые попытались понять, что стало причиной исчезновения этих генов.

Так, например, у китообразных исчез ген SLC4A9, отвечающий за производство слюны. Оно и не мудрено, если твой рот полон воды, то необходимости в выработке слюны попросту не существует.

Ученые также обнаружили, что у китообразных также исчезли четыре гена, необходимых для синтеза и реакции на мелатонин (гормон, регулирующий сон). Исследователи считают, что предки этих животных довольно быстро поняли, что не могут дышать на поверхности, если отключают свой мозг на несколько часов. В результате у китообразных развилась способность задействовать отдельно два полушария мозга — пока одно полушарие мозга китообразного спит, другое — бодрствует.

В ходе исследования также обнаружили, что два гена, которые запускают свертывание крови, также были атрофированы. По-видимому, это защищает животных от образования пузырьков азота во время глубоководных ныряний. При этом другие механизмы свертывания крови остались нетронутыми, что повлияло на способность китов и дельфинов заживлять раны.

[ + – ] Ученые изучили подкожный жир и кожу афалин. Фото: Getty Images

Еще одним исчезнувшим геном считается MMP12, который отвечает за расщепление эластичного белка легких. Ученые предполагают, что это позволило китообразным развить высокую эластичность легких, чтобы быстро вдыхать и выдыхать около 90% объема легких при всплытии на поверхность.

Не менее удивительным открытием для ученых стал тот факт, что кожа и легкие китообразных генетически изменились под воздействием морских микробов, с которыми они столкнулись после возвращения в воду. Эти изменения были обнаружены учеными, когда они исследовали ДНК животных, предполагается, что они развились в качестве защиты от микробов.

Не менее любопытным показалось ученым исчезновение почти 80% генов китообразных, отвечающих за обоняние. У наземных млекопитающих существуют сотни обонятельных рецепторов, которые позволяют им различать запахи. Но эти рецепторы работают лишь в воздухе и теряют свою актуальность в воде.

К слову, еще одной потерей стали гены отвечающие за вкусы — китообразные не ощущают кислого, сладкого, горького или умами. Ученые предположили, что вкусовые качества пищи оказались не так уж важны для этих животных из-за того, что они, как правило, проглатывают пищу целиком.

Ученые также выяснили, что у китообразных атрофировались не только вкусовые рецепторы и рецепторы обоняние. Их способность видеть также претерпела существенных изменений — по мере трансформации гены китообразных изменились, чтобы стать более чувствительными к синему свету, что идеально подходит для жизнь в глубокой чернильно-синей воде.

Исследователи считают, что им удалось приоткрыть завесу эволюции китообразных, однако в этом ларце еще множество тайн, которые нам только предстоит узнать.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии сотни китов выбросились на берег в тот же день, что и год назад.