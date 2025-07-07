Найголодніша гадюка у світі хотіла з'їсти зайця: він був у 10 разів більшим за саму змію (відео)

Звичайну гадюку спіймали на данському острові, коли вона намагалася проковтнути здобич, яка істотно перевершувала її за розміром. Як виявилося, змія намагалася з'їсти молодого зайця.

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Учений Клаус Бірч виявив найголоднішу у світі самку гадюки під час свого дослідження. Це сталося неподалік від пляжу на острові Лесе, пише IFL Science.

На відео, яке вдалося зняти досліднику, видно, як змія завдовжки близько 60 см і вагою в 110 грамів, повільно оглядала голову і кінцівки зайця. До слова, довжина здобичі гадюки становила 30 сантиметрів, а вага — 1000 грамів.

Автори дослідження вважають, що таким чином гадюки оцінюють розмір своєї здобичі й те, чи зможуть вони її проковтнути. Але, чому ця гадюка так сильно промахнулася з розмірами?

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Дослідники вважають, що гадюка була сильно голодна.

"Самка гадюки, мабуть, була в стані низького рівня енергії, ймовірно, після недавніх пологів", — кажуть автори дослідження.

Берч прогнав гадюку, щоб врятувати молодого зайця, але його зусилля були марними. До цього моменту заєць уже помер від зміїної отрути.

Чи змогла б змія проковтнути цілого зайця, якби дослідник її не прогнав, залишається відкритим питанням. Найімовірніше, на думку дослідників, змія б кинула свою здобич після ретельного огляду.

У всій цій історії вчених схвилював інший аспект. Відомо багато випадків, коли голодні змії ловили дуже велику здобич, наприклад, африканський скельний пітон якось проковтнув цілу антилопу імпалу.

Але спроби змій вбити й з'їсти здобич, що перевершує їх за розмірами, дуже погано документовані в науковій літературі.

Були задокументовані численні випадки, коли інші види змій, включно з коричневими деревними зміями, гримучими та бококрилими зміями, відмовлялися від великої здобичі.

Випадок з гадюкою і зайцем говорить про те, що змії відмовляються від непомірно великої здобичі частіше, ніж передбачалося.

Нагадаємо, вчені назвали найрозумнішу і найдовшу змію у світі. Інтелект — вельми складна і гаряче обговорювана тема, але в новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, яке місце в рейтингу інтелекту тварин посідають змії.