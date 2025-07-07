Самая голодная гадюка в мире хотела съесть зайца: он был в 10 раз больше самой змеи (видео)

Обыкновенная гадюка была поймана на датском острове, когда пыталась проглотить добычу, которая существенно превосходила ее по размеру. Как оказалось, змея пыталась съесть молодого зайца.

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Ученый Клаус Бирч обнаружил самую голодную в мире самку гадюки во время своего исследования. Это произошло невдалеке от пляжа на острове Лесё, пишет IFL Science.

На видео, которое удалось снять исследователю, видно, как змея длиной около 60 см и весом в 110 грамм, медленно осматривала голову и конечности зайца. К слову, длина добычи гадюки составляла 30 сантиметров, а вес – 1000 грамм.

Авторы исследования считают, что таким образом гадюки оценивают размер своей добычи и то, смогут ли они ее проглотить. Но, почему эта гадюка так сильно промахнулась с размерами?

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Исследователи считают, что гадюка была сильно голодная.

“Самка гадюки, по-видимому, была в состоянии низкого уровня энергии, вероятно, после недавних родов”, - говорят авторы исследования.

Берч прогнал гадюку, чтобы спасти молодого зайца, но его усилия были тщетными. К этому моменту заяц уже умер от змеиного яда.

Смогла бы змея проглотить целого зайца, если бы исследователь ее не прогнал, остается открытым вопросом. Скорее всего, по мнению исследователей, змея бы бросила свою добычу после тщательного осмотра.

Во всей этой истории ученых взволновал другой аспект. Известно много случаев, когда голодные змеи ловили очень большую добычу, к примеру, африканский скальный питон как-то проглотил целую антилопу импалу.

Но попытки змей убить и съесть добычу, превосходящую их по размерам, очень плохо документированы в научной литературе.

Были задокументированы многочисленные случаи, когда другие виды змей, включая коричневых древесных змей, гремучих и бококрылых змей, отказывались от крупной добычи.

Случай с гадюкой и зайцем говорит о том, что змеи отказываются от непомерно большой добычи чаще, чем предполагалось.

Напомним, ученые назвали самую умную и длинную змею в мире. Интеллект — весьма сложная и горячо обсуждаемая тема, но в новом исследовании ученые попытались выяснить, какое место в рейтинге интеллекта животных занимают змеи.