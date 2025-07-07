Почему у жирафов на теле есть пятна: ответ ученых может удивить (фото)

Самые высокие животные на Земле, жирафы, имеют в качестве отличительной особенности не только длинную шею, но и пятна на теле. Эти пятна являются не просто красивыми особенностями, а представляют собой инструменты для выживания.

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Жирафы больше всего известны своими длинными шеями, но также это самые высокие животные на нашей планете. Они могут иметь высоту до 6 метров. Также жирафы имеют на теле пятна, и они выполняют очень важные функции, а не созданы просто для красоты, пишет Live Science.

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Как показывают исследования, одна из причин того, что жирафы имеют на теле пятна, заключается в том, что это позволяет высоким животным ему слиться с окружающей средой. Ученые выяснили, что пятна делают жирафов практически незаметными, особенно когда солнечный свет проникает сквозь деревья и кустарники. Несмотря на огромный размер жирафов в таком случае очень сложно увидеть даже с расстояния в несколько метров. Это особенно важно для молодых жирафов, которые таким образом скрываются от хищников и могут выжить.

Исследования показали, что молодые жирафы, имеющие более крупные и округлые пятна, лучше выживают в африканской саванне. Также выяснилось, что самки жирафов и их детеныши имеют очень похожие пятна. Поэтому ученые предполагают, что эта особенность передается по наследству.

Еще одна причина, по которой жирафы имеют пятна на теле, заключается в том, что это позволяет животным регулировать температуру тела. Жирафы не могут потеть или тяжело дышать, но при этом живут в самых жарких условиях на Земле. Но пятна позволяют им отдавать ненужное тепло.

Масайский жираф Фото: Wikipedia

Под каждым пятном находится густая сеть кровеносных сосудов. Когда жирафу нужно избавиться от тепла, кровеносные сосуды под пятном расширяются и таким образом направляют кровь в пятно. Эта кровь движется ближе к поверхности кожи, где она может отдавать тепло.

Исследование масайских жирафов (Giraffa camelopardalis tippelskirchi), которые являются самыми крупными жирафами, показало, что размещение пятен особенно влияет на выживаемость взрослых самцов.

Моника Бонд, биолог из Цюрихского университета, считает, что это может объясняться тем, что самки жирафов ведут более малоподвижный образ жизни и, как правило, остаются с детенышами, в то время как самцы бродят по обширным территориям и сталкиваются с более разнообразными условиями окружающей среды. Вероятно, тот же эффект, можно применить и к другим видам жирафов.

Жирафы имеют на теле пятна, и они выполняют очень важные функции, а не созданы просто для красоты Фото: Getty

Узоры из пятен также помогают жирафам узнавать своих родственников, говорит Бонд. Как показало исследование масайских жирафов на севере Танзании (Африка), животные формируют более прочные социальные связи с жирафами, чей рисунок на теле похож на их собственный. Поскольку известно, что пятна передается от матери к потомству, ученые считают, что они служат визуальным сигналом для распознавания родственников.

Пятна жирафа — это не просто красивые узоры на теле, это инструменты для выживания этих животных в условиях дикой природы.

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