Съели детей и взрослых: в пещере нашли следы жуткого конфликта между древними людьми (фото)

Ученые обнаружили в пещере Эль-Мирадор на севере Испании, человеческие кости, которые принадлежали членам одной семьи, состоящей из 11 человек. Эти кости возрастом примерно 5700 лет имеют явные признаки того, что людей съели после конфликта.

Многочисленные фрагменты человеческих костей, которые обнаружили ученые, свидетельствуют о том, что их перерабатывали и употребляли в пищу другие люди, что подтверждает идею о распространенности каннибализма в эпоху неолита. Исследование, опубликованное в журнале в журнале Scientific Reports, предполагает, что целую семью из 11 человек, включая детей, подростков и взрослых, убили, разделали и съели с целью полного уничтожения, пишет Live Science.

Исследователи обнаружили, что все человеческие кости имеют следы того, что их употребляли в пищу другие люди. На одних костях были обнаружены следы от порезов, указывающих на то, что каменными орудиями срезали кожу, на других видны признаки того, что эти кости варили. Также обнаружены кости с явными признаками того, что их раздробили, чтобы съесть костный мозг. На некоторых костях найдены следы человеческих зубов.

Ученые говорят, что кости возрастом 5700 лет, подтверждают теорию о том, что каннибализм был достаточно распространенным явлением в эпоху неолита среди древних людей.

В этот период на территории Европы люди постепенно переходили от собирательства к земледелию, поэтому разные сообщества враждовали между собой и вступали в конфликты ради территории для обработки земли.

Анализ костей показал, что они принадлежали, вероятно, одной семье, состоящей из 11 человек. Возраст самой младшей жертвы составляет менее 7 лет, а самой старшей – более 50 лет. Ученые считают, что это были местные жители, которых убили представители соседней группы людей.

Причины каннибализма в эпоху неолита могли быть разными. Это могло быть связано с религиозными ритуалами, либо с тем, что люди голодали. Но в данном случае в пещере Эль-Мирадор на севере Испании ученые не обнаружили признаков ритуального убийства или того, что в то время здесь царил голод.

Поэтому авторы исследования пришли к выводу, что это ужасное событие стало следствием конфликта между соседними земледельческими общинами. При этом все 11 человек, как показывает анализ, были съедены в течение нескольких дней.

Ученые предполагают, что каннибализм в эпоху неолита был формой окончательного уничтожения, когда люди ели плоть своих врагов для того, чтобы от них не осталось никакого следа.

Это не первый случай, когда ученые находят свидетельства каннибализма в пещере Эль-Мирадор. В начале 2000-х годов археологи обнаружили кости шести человек с похожими отметинами. Но возраст этих костей составляет примерно 4600 лет.

