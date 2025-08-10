Цивилизация майя была более многочисленной, чем считалось: насчитывала 16 млн человек (фото)

Новое исследование показало, что численность населения цивилизации майя была выше, чем считалось ранее. Также ученые выяснили, что у майя не было раздробленных городов-государств, а скорее это была взаимосвязанная цивилизация, охватывающая городские и сельские районы.

Ученые с помощью лидара проникли глубже в неизведанные земли тропических лесов полуострова Юкатан, Центральная Америка. Исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science: Reports, показало, что в период наивысшего расцвета цивилизации майя между 600 и 900 годами нашей эры она насчитывала не 11 млн человек, а 16 миллионов. Исследование также указывает на то, что поселения майя в то время были гораздо более сложными и взаимосвязанными, чем предполагалось, пишет Interesting Engineering.

7 лет назад ученые оценили численность населения цивилизации майя в период ее наивысшего расцвета между 600 и 900 годами нашей эры в 11 млн человек. Но новое исследование показывает, что эта цифра больше на 5 млн человек.

Авторы прошлого и нового исследования для оценки численности популяции майя в тот период использовали данные лидара. Это прибор, прикрепленный к самолету, который посылает лазерный импульс вниз для создания трехмерной карты местности. Руины зданий на этих картах могут дать представление о плотности населения, а значит эти данные можно использовать для оценки общей численности населения.

Ученые провели исследование территории на полуострове Юкатан, покрытые лесами, охватывающую часть современных Гватемалы, Белиза и Мексики. Ученые создали карты для 95 000 квадратных километров территории. Исследователи не только обнаружили, что майя были более многочисленны, чем считалось ранее, но и продемонстрировали, насколько развитым было общество майя в городских и сельских районах, что указывает на чрезвычайно впечатляющую социальную организацию.

Два лидарных снимка основных церемониальных центров майя с площадью, окруженной домами и сельскохозяйственными угодьями Фото: interestingengineering.com

Цивилизация майя достигла своего расцвета в период с 250 по 900 год нашей эры, когда существовало много городов. Долгое время считалось, что эти города существовали отдельно и перемежались сельскими поселениями в обширных тропических лесах. Но ученые теперь пришли к выводу, что поселения майя были более сложными и взаимосвязанными, чем предполагалось.

По словам ученых, они получили доказательства того, что общество майя было четко структурировано как в городах, так и в сельской местности, и обладало более развитой социальной организацией, чем предполагалось.

Ученые обнаружили одинаковые схемы застройки в городских и сельских районах. Существовала центральная площадь, которая находилась под контролем элиты, а жилые районы и сельскохозяйственные угодья были распределены вокруг этих площадей. Почти все здания, обнаруженные с помощью лидара, располагались в пределах 5 км от площади. Таким образом ученые делают вывод, что сельское население имело доступ к большинству аспектов общественной и религиозной жизни.

По словам ученых, новые данные опровергают предположение о том, что сельские поседения майя находились в изоляции и были оторваны от административных центров.

