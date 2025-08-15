Медленно вымирали, пока другие процветали: что 1000 лет назад погубило майя на полуострове Юкатан

Точные причины упадка цивилизации майя на полуострове Юкатан долгое время оставались туманными, но многие ученые полагали, что дело в засухах. Теперь новое исследование пришло к выводу, что именно 13-летняя засуха парализовала майя на полуострове.

Related video

Обнаружение сталагмита в глубине мексиканской пещеры на полуострове Юкатан заставляет ученых предположить, что многочисленные засухи, в том числе и мега-засуха, длившаяся 13 лет, могли способствовать упадку цивилизации майя, ране процветавшей в этом регионе, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что погубило цивилизацию майя на полуострове Юкатан

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении минералообразования и смогли составить подробную картину распределения осадков по сезонам. Это позволило команде сравнить климатические данные с археологическими свидетельствами нестабильности.

Авторы признают, что причины упадка майя на полуострове Юкатан во многом все еще неясны. Однако многие ученые и ранее считали, что засухи сыграли в этом процессе важную роль. Предыдущие исследования уже предполагали, что в IX и X веках на юге Мексики наблюдались многолетние засухи. Данные также указывают на то, что в этот период численность майя в регионе резко сократилась, в то время как другие цивилизации майя процветали в северных регионах.

По словам соавтора исследования Дэниела Джеймса, этот период в истории майя столетиями вызывал интерес ученых. Существовало множество теорий о причинах краха цивилизации на полуострове Юкатан, среди них:

изменение торговых путей;

войны;

сильные засухи.

К счастью, в последнее время ученым удалось получить больше данных, объединив археологические находки с климатическими данными.

В новом исследовании ученые попытались лучше понять закономерности распределения осадков в регионе. Для этого команда изучила годичные слои роста сталагмита из пещеры на полуострове Юкатан. Подобно годичным кольцам деревьев, эти слои хранят информацию о том, сколько воды стало получать сталагмит из воды, капающей с потолка пещеры в течение года. Изменения химического состава каждого слоя предоставляют ученым информацию о количестве осадков в сезон дождей каждого отдельного года, который здесь длится с мая по октябрь.

Туристы исследуют пещеру Грутас-Цабна на полуострове Юкатан в Мексике Фото: Mark Brenner

Экстремальный период засух

Результаты указывают на то, что в период с 871 по 1021 год нашей эры произошло восемь засух, длившихся от трех и более лет. Некоторые из этих периодов были разделены лишь одним годом дождей. Теперь ученые считают, что эти экстремально засушливые периоды нанесли ущерб сельскому хозяйству майя, и, вероятно, вызвали голод.

Несмотря на то, что майя эффективно распоряжались водой, используя водохранилища и цистерны, засухи, похоже, были достаточно сильными, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице. В эти периоды засухи майя прекращали строить памятники и наносить на них даты, и политическая система города рухнула через несколько лет после самой сильной засухи.

Однако другие памятники, например, близлежащий Чичен-Ица, смогли пережить засуху. Хотя нанесение дат на памятники во время засухи все же прекращалось, город восстановился, возможно, благодаря тому, что майя полагалась на свою обширную торговую сеть, поставляющую сельскохозяйственные культуры из Центральной Мексики.

Ранее Фокус писал о том, почему древние города мая до сих пор существуют.