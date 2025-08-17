Лицо Иисуса на Туринской плащанице: исследование показало, что там его нет (фото)

Исследование предлагает новый взгляд на происхождение Туринской плащаницы. Оно показывает, что, возможно, известный отпечаток лица Иисуса Христа на этой плащанице, не является реальным отпечатком умершего человека.

Related video

Многие верующие считают Туринскую плащаницу священной реликвией с отпечатком лица умершего человека, а именно Иисуса Христа. Эксперт по созданию реконструкций лиц древних людей Сисеро Мораис с помощью 3D-моделирования показал, что если бы плащаница действительно была наложена на реального человека, оставленный ею отпечаток выглядел бы совсем иначе, чем тот, что на самом деле находится на плащанице. Мораис считает, что изображение на Туринской плащанице является отпечатком барельефной скульптуры. Исследование опубликовано в журнале Archaeometry, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Туринская плащаница вызывает интерес как у верующих, так и у скептиков с момента первого упоминания о ее существовании в XIV веке. На полотне, по всей видимости, изображены лицо и тело взрослого мужчины с длинными волосами и бородой. Это очень похоже на то, как изображали Иисуса Христа примерно с VI века н.э. Очертания лица и тела едва заметны невооруженным глазом, но с помощью специального оборудования его можно лучше рассмотреть. Сисеро Мораис пришел к выводу, что изображение на Туринской плащанице, вероятно, не принадлежит человеку, а было создано с помощью барельефной скульптуры.

Туринская плащаница Фото: popularmechanics.com

Те, кто верит в подлинность Туринской плащаницы, предполагают, что это был то самое полотно, в которое обернули Иисуса Христа после распятия и что на плащанице действительно остался отпечаток его лица и тела. Но против этой гипотезы уже давно высказываются возражения, начиная с XVI века.

В 80-х годах прошлого века ученые предложили теорию, согласно которой изображение на Туринской плащанице является не отпечатком тела человека, а произведением искусства, созданного с помощью барельефной скульптуры, а не полноценной трехмерной фигуры. В основе этой теории лежит идея о том, что, если бы ткань получила отпечатки с трехмерной фигуры человеческого тела, изображение лица и тела на развернутом полотне выглядело бы сплющенным и искаженным.

Наложение текстур, созданных 3D-моделями человеческого тела (слева) и барельефной моделью (справа), на Туринскую плащаницу (в центре) Фото: popularmechanics.com

Чтобы проверить верность этой теории Сисеро Мораис использовал 3D-моделирование. Эксперт сравнил, как будет выглядеть ткань, обернутая вокруг трехмерной фигуры по сравнению с тканью, наложенной на барельефную скульптуру, и какой узор они оставят.

Исследование показало, что когда трехмерный объект оставляет следы на ткани, они образуют более деформированную структуру. Таким образом скорее всего отпечаток был создан с использованием барельефной скульптуры, а не тела умершего человека.

Мораис считает, что изображение на Туринской плащанице почти наверняка является произведением средневекового искусства, а не подлинным отпечатком умершего человека.

На виде выше, Морис показал, как происходит искажение изображения головы человека, раскрасив свое лицо и прижав к нему бумажное полотенце. Полученное изображение гораздо шире из-за искажения, вызванного отпечатком трехмерного объекта на двухмерном куске ткани.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, какой вид человека был самым первым. Современные люди появились примерно 300 000 лет назад, но наш род Homo гораздо древнее. Исследователи рассказали, какой же вид человека является самым древним из известных. Оказывается, это сложно определить.

Также Фокус писал о том, что 1000 лет назад погубило майя на полуострове Юкатан. Точные причины упадка цивилизации майя долгое время оставались туманными, но многие ученые полагали, что дело в засухах. Теперь новое исследование пришло к выводу, что именно 13-летняя засуха погубила майя.