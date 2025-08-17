Ученые рассказали, какой вид человека был самым первым: все не так просто (фото)

Современные люди появились примерно 300 000 лет назад, но наш род Homo гораздо древнее. Исследователи рассказали, какой же вид человека является самым древним из известных. Оказывается, это сложно определить.

Related video

Все современные люди принадлежат к виду Homo sapiens (человек разумный). Но это не единственные люди, когда-либо жившие на Земле. Окаменелые останки дают все больше информации о ранних людях рода Homo. Например, представители вида Homo erectus (человек прямоходящий), жили в Африке, Азии и некоторых частях Европы от 1,9 миллиона до 110 000 лет назад. Сейчас ученые выделяют более десятка видов рода Homo. Но какой был первый вид человека? Оказывается, ответ не совсем ясен, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Окаменелые останки, обнаруженные на северо-западе Африки, показали, что современные люди появились не менее 300 000 лет назад. Но самый древний вид человека, о котором хорошо известно ученым, называется Homo habilis (человек умелый). Представители этого вида жили в Африке 2,4–1,4 миллиона лет назад.

Череп Homo habilis Фото: Wikipedia

Но более ранние окаменелые останки указывают на то, что другие виды рода Homo могли существовать раньше. Из-за того, что обнаружено мало окаменелых останков самых древних людей, ученые не могут точно сказать, являются ли необычные образцы новым видом или просто нетипичным представителем известного вида. Кроме того, эволюция может быть постепенной, поэтому сложно точно определить момент появления нового вида, особенно когда окаменелые останки содержат в себе черты разных видов, говорит палеоантрополог Тим Уайт.

Многие ученые предполагают, что вид Homo habilis произошел от более раннего рода приматов, известных как австралопитеки, останки которых впервые были обнаружены в Южной Африке. Различные виды австралопитеков жили примерно от 4,4 до 1,4 миллиона лет назад. Возможно, вид Homo habilis произошел от вида Australopithecus afarensis (Афарский австралопитек).

Australopithecus afarensis. Реконструкция внешнего вида Фото: National Geographic

По словам Уайта, у представителей рода Homo, как показывают исследования, были заметно меньшие зубы и больший мозг, чем у австралопитеков. Поэтому древние люди могли использовать каменные орудия. В то же время ученый говорит, что такие признаки, как меньшие зубы и больший мозг, должны были появиться в популяциях австралопитеков, от которых произошли ранние виды рода Homo. Поэтому не не существует фиксированной точки времени возникновения рода Homo и считается, что он возник примерно между 2 и 3 миллионами лет назад.

Уже несколько десятилетий ученые находят окаменелые останки древнего вида людей Homo rudolfensis (человек рудольфский), что ставит под сомнение теорию о том, что Homo habilis был самым ранним видом рода Homo. Представители вида Homo rudolfensis, вероятно, были гораздо крупнее, имели больший мозг и более плоскую структуру лица, чем Homo habilis, что, возможно, делает этих древних людей более похожими на современного человека.

Homo rudolfensis. Реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Окаменелые останки Homo rudolfensis имеют примерно тот же возраст, что и останки Homo habilis, то есть им примерно 2,4 млн лет. Но существует только одни действительно хорошие окаменелые останки Homo rudolfensis, поэтому ученые не знают, является ли этот вид необычной разновидностью Homo habilis или даже австролопитеком с увеличенным мозгом.

По словам палеоантрополога Рика Поттса, даже более древние окаменелые останки из Африки, по-видимому, принадлежат роду Homo и могут быть предками обоих видов.

Самые древние окаменелые останки имеют возраст примерно 2,8 миллиона лет. Но ученые обнаружили лишь фрагменты скелетов, а их недостаточно, чтобы точно сказать, что они принадлежали другому, пока неизвестному более раннему виду рода Homo. Возможно, первый вид человека еще не обнаружен, говорит Поттс.

Как уже писал Фокус, древние люди стерли с лица Земли доисторических гигантов. Исследователи обнаружили, что люди начали уничтожать виды на планете еще 1,8 млн лет назад.

Также Фокус писал о том, что древние люди переждали последний ледниковый период в Европе и это место озадачило ученых.