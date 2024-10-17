Древние люди переждали последний ледниковый период в Европе: это место озадачило ученых

Исследователи выяснили, что далеко не все люди и животные отправились в более теплые регионы.

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Новое исследование показало, что люди приспособились к последнему ледниковому периоду, а не мигрировали в более теплые регионы, как считалось ранее, пишет LiveScience.

Предыдущие исследования говорили о том, что современные люди переселились в южную Европу в разгар последнего ледникового периода. После его завершения люди снова расширили свой ареал обитания.

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Но новое исследование говорит об обратном. Ученые использовали генетические данные и выяснили, что достаточно много людей пережило последний ледниковый период, оставшись в Центральной Европе, в отличие от многих животных, которые, как и мы эволюционировали в более теплом климате Африки.

Еще с 19 века ученые знают о том, что распределение животных и растений по всему миру колеблется в зависимости от климата. Большинство исследований в этой области было сосредоточено на отдельных видах животных и растений. Они показали, что многие виды, среди которых и люди, расширили свои географические ареалы после пика последнего ледникового периода, около 20 тыс. лет назад.

На пике похолодания европейские ледяные щиты достигали Дании и Южного Уэльса. Европа была в то время холодной, но оставалась непокрытой льдом, как в сегодняшние дни Аляска или Сибирь.

Исследование команды под руководством Оксалы Гарсиа-Родригес из Университета Борнмута проанализировало генетическую историю 23 распространенных в Европе млекопитающих. Кроме людей сюда также вошли полевки и рыжие белки, землеройки, ежи, благородные олени, дикие кабаны, бурые медведи и ласки.

Анализ показал, что некоторые виды, такие как бурые медведи и волки, были широко распространены по всей Европе даже в самый разгар последнего оледенения. Еще одним видом, который не оставил свой дом были Homo sapiens. К тому моменту неандертальцы уже вымерли около 20 тыс. лет назад.

Пока остается непонятным, почему люди и некоторые животные предпочли оставаться в суровом климате, а не отправились на поиски более гостеприимного места. Они выдержали условия ледникового периода, в то время как другие животные нашли себе убежища на юге.

Ученые подчеркивают, что особенно удивительным остается то, что люди предпочли остаться, так как наш вид произошел из Африки и маловероятно, что наши предки были устойчивы к холодному климату.

Также остается неясным, за счет чего смогли тогда выжить люди, полагались они на экологическую адаптацию, к примеру, всеядность или же на технологии того времени. Известно, что люди того периода уже носили одежду, строили дома и приручили огонь, что было крайне важно в условиях последнего ледникового периода.

Напомним, ученые рассказали о тинейджерах ранних Homo Sapience. Ученые изучили скелеты подростков, которые умерли в Европе около 10-30 тыс. лет назад.