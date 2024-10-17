Стародавні люди перечекали останній льодовиковий період у Європі: це місце спантеличило вчених

Дослідники з'ясували, що далеко не всі люди й тварини вирушили в тепліші регіони.

Related video

Нове дослідження показало, що люди пристосувалися до останнього льодовикового періоду, а не мігрували в тепліші регіони, як вважалося раніше, пише LiveScience.

Попередні дослідження говорили про те, що сучасні люди переселилися в південну Європу в розпал останнього льодовикового періоду. Після його завершення люди знову розширили свій ареал проживання.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але нове дослідження свідчить про протилежне. Вчені використовували генетичні дані та з'ясували, що досить багато людей пережило останній льодовиковий період, залишившись у Центральній Європі, на відміну від багатьох тварин, які, як і ми, еволюціонували в більш теплому кліматі Африки.

Ще з 19 століття вчені знають про те, що розподіл тварин і рослин по всьому світу коливається залежно від клімату. Більшість досліджень у цій галузі було зосереджено на окремих видах тварин і рослин. Вони показали, що багато видів, серед яких і люди, розширили свої географічні ареали після піку останнього льодовикового періоду, близько 20 тис. років тому.

На піку похолодання європейські крижані щити досягали Данії та Південного Уельсу. Європа була на той час холодною, але залишалася непокритою льодом, як у сьогоднішні дні Аляска або Сибір.

Дослідження команди під керівництвом Оксали Гарсіа-Родрігес з Університету Борнмута проаналізувало генетичну історію 23 поширених у Європі ссавців. Крім людей сюди також увійшли полівки та руді білки, землерийки, їжаки, благородні олені, дикі кабани, бурі ведмеді та ласки.

Аналіз показав, що деякі види, як-от бурі ведмеді та вовки, були широко поширені по всій Європі навіть у самий розпал останнього заледеніння. Ще одним видом, який не залишив свій дім, були Homo sapiens. До того моменту неандертальці вже вимерли близько 20 тис. років тому.

Поки залишається незрозумілим, чому люди та деякі тварини вважали за краще залишатися в суворому кліматі, а не вирушили на пошуки більш гостинного місця. Вони витримали умови льодовикового періоду, тоді як інші тварини знайшли собі притулки на півдні.

Вчені підкреслюють, що особливо дивним залишається те, що люди вважали за краще залишитися, оскільки наш вид походить з Африки і малоймовірно, що наші предки були стійкі до холодного клімату.

Також залишається незрозумілим, за рахунок чого змогли тоді вижити люди, чи покладалися вони на екологічну адаптацію, наприклад, всеїдність, або ж на технології того часу. Відомо, що люди того періоду вже носили одяг, будували будинки та приручили вогонь, що було вкрай важливо в умовах останнього льодовикового періоду.

Нагадаємо, вчені розповіли про тінейджерів ранніх Homo Sapience. Учені вивчили скелети підлітків, які померли в Європі близько 10-30 тис. років тому.