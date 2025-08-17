Учені розповіли, який вид людини був найпершим: усе не так просто (фото)

Сучасні люди з'явилися приблизно 300 000 років тому, але наш рід Homo набагато давніший. Дослідники розповіли, який же вид людини є найдавнішим із відомих. Виявляється, це складно визначити.

Усі сучасні люди належать до виду Homo sapiens (людина розумна). Але це не єдині люди, які коли-небудь жили на Землі. Скам'янілі рештки дають дедалі більше інформації про ранніх людей роду Homo. Наприклад, представники виду Homo erectus (людина прямоходяча), жили в Африці, Азії та деяких частинах Європи від 1,9 мільйона до 110 000 років тому. Нині вчені виділяють понад десяток видів роду Homo. Але який був перший вид людини? Виявляється, відповідь не зовсім зрозуміла, пише Live Science.

Скам'янілі рештки, виявлені на північному заході Африки, показали, що сучасні люди з'явилися щонайменше 300 000 років тому. Але найдавніший вид людини, про який добре відомо вченим, називається Homo habilis (людина вміла). Представники цього виду жили в Африці 2,4-1,4 мільйона років тому.

Череп Homo habilis Фото: Wikipedia

Але більш ранні скам'янілі рештки вказують на те, що інші види роду Homo могли існувати раніше. Через те, що виявлено мало скам'янілих решток найдавніших людей, вчені не можуть точно сказати, чи є незвичайні зразки новим видом або просто нетиповим представником відомого виду. Крім того, еволюція може бути поступовою, тому складно точно визначити момент появи нового виду, особливо коли скам'янілі рештки містять у собі риси різних видів, каже палеоантрополог Тім Вайт.

Багато вчених припускають, що вид Homo habilis походить від більш раннього роду приматів, відомих як австралопітеки, рештки яких вперше були виявлені в Південній Африці. Різні види австралопітеків жили приблизно від 4,4 до 1,4 мільйона років тому. Можливо, вид Homo habilis походить від виду Australopithecus afarensis (Афарський австралопітек).

Australopithecus afarensis. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: National Geographic

За словами Вайта, у представників роду Homo, як показують дослідження, були помітно менші зуби та більший мозок, ніж у австралопітеків. Тому стародавні люди могли використовувати кам'яні знаряддя. Водночас учений каже, що такі ознаки, як менші зуби та більший мозок, мали з'явитися в популяціях австралопітеків, від яких походять ранні види роду Homo. Тому не існує фіксованої точки часу виникнення роду Homo і вважається, що він виник приблизно між 2 і 3 мільйонами років тому.

Уже кілька десятиліть учені знаходять скам'янілі рештки стародавнього виду людей Homo rudolfensis (людина рудольфська), що ставить під сумнів теорію про те, що Homo habilis був найбільш раннім видом роду Homo. Представники виду Homo rudolfensis, ймовірно, були набагато більшими, мали більший мозок і більш плоску структуру обличчя, ніж Homo habilis, що, можливо, робить цих древніх людей більш схожими на сучасну людину.

Homo rudolfensis. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Wikipedia

Скам'янілі рештки Homo rudolfensis мають приблизно той самий вік, що й рештки Homo habilis, тобто їм приблизно 2,4 млн років. Але існують лише одні справді хороші скам'янілі рештки Homo rudolfensis, тож науковці не знають, чи є цей вид незвичайним різновидом Homo habilis, чи навіть австролопітеком зі збільшеним мозком.

За словами палеоантрополога Ріка Поттса, навіть більш давні скам'янілі рештки з Африки, мабуть, належать роду Homo і можуть бути предками обох видів.

Найдавніші скам'янілі рештки мають вік приблизно 2,8 мільйона років. Але вчені виявили лише фрагменти скелетів, а їх недостатньо, щоб точно сказати, що вони належали іншому, поки що невідомому більш ранньому виду роду Homo. Можливо, перший вид людини ще не виявлено, каже Поттс.

