"Гданьский Ланселот": обнаружен скелет средневекового рыцаря и его уникальная гробница (фото)

Археологи обнаружили останки средневекового рыцаря под надгробием, на котором он был изображен в полном военном облачении. Открытие сделано в центре города Гданськ, Польша. Общественность назвала этого рыцаря “Гданьским Ланселотом”, вероятно, в честь одного из рыцарей Круглого стола в легендах о короле Артуре.

Польские археологи очень удивились, когда обнаружили необычную гробницу средневекового рыцаря в центре города Гданьск, умершего в возрасте 40 лет и имевшего рост примерно 180 сантиметров. Захоронение XIII века включает редкую надгробную плиту, на которой, вероятно, изображен сам рыцарь, пишет Live Science.

Изначально во время раскопок археологи обнаружили надгробие с изображением рыцаря, датируемое XIII веком. Позже под каменной плитой был обнаружен прекрасно сохранившийся скелет рыцаря.

Археолог Сильвия Куржиньска говорит, что они обнаружили большую известняковую надгробную плиту, на которой было вырезано изображение рыцаря в полный рост в доспехах с мечом и щитом. Надгробная плита длиной около 150 сантиметров, изготовлена из известняка, импортированного из Готланда (Швеция). Это был дорогой материал, а потому погребенный человек точно имел знатное происхождение, говорят ученые.

Исследование показало, что рост умершего человека, который вероятно был рыцарем или занимал высокое положение в средневековом обществе города Гданьск в XIII веке, составляет примерно 180 сантиметров. Предварительный анализ показал, что рыцарь умер в возрасте примерно 40 лет. Этот скелет общественность назвала "Гданським Ланселотом", вероятно, в честь одного из рыцарей Круглого стола в легендах о короле Артуре.

Предварительный анализ показал, что рыцарь умер в возрасте примерно 40 лет Фото: Live Science

Археологи говорят, что все данные свидетельствуют о том, что умерший человек точно был рыцарем и занимал высокое социальное положение. Хотя время и место захоронения совпадают с периодом расцвета Тевтонского ордена, археологи не обнаружили никаких надписей или символов, однозначно связывающих рыцаря с этим орденом.

Что касается надгробной плиты с вырезанным изображением рыцаря, то такая находка является редкостью для средневековой Польши, поскольку археологи обнаружили ранее всего несколько подобных артефактов.

Что касается надгробной плиты с вырезанным изображением рыцаря, то такая находка является редкостью для средневековой Польши Фото: Live Science

Скелет средневекового рыцаря был обнаружен в историческом центре Гданьска, когда проводились раскопки на территории крепости, использовавшейся с XI по XIV век. Внутри крепости были обнаружены остатки замка, церкви и кладбища.

Куржиньска говорит, что учитывая возраст надгробной плиты и то, что она сделана из мягкого известняка, удивительно, что она хорошо сохранилась и на ней видно изображение рыцаря. Что касается обнаруженного скелета мужчины, то рядом с ним не было обнаружено погребального инвентаря, хотя сам скелет хорошо сохранился.

По словам археологов, это открытие имеет важное значение для Гданьска, поскольку оно представляет редкую возможность заглянуть в жизнь и захоронения средневековой элиты города.

Ученые говорят, что химический и генетический анализ костей поможет лучше понять, кем был умерший человек и какова была его жизнь. Также планируется создать реконструкцию лица рыцаря на основе черепа, чтобы выяснить, как выглядел при жизни "Гданьский Ланселот".

