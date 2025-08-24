Палласов кот: один из древнейших видов кошачьих лает как собака и греет лапы хвостом (фото)

Паласов кот или манул - это вид диких кошек, которые обитают в Центральной Азии. Эти животные имеют короткие лапы и густую шерсть, из-за чего он кажется крупнее, чем есть на самом деле. При этом манулы издают звуки в стрессовых ситуациях, которые похожи на лай маленькой собачки.

Паласов кот или манул живет в Центральной Азии, лает, как маленькая собачка, и имеет настолько короткие лапы, что иногда ему трудно бежать за добычей. Ученые считают, что это один из древнейших видов кошачьих на планете, который отделился предка-леопарда примерно 5,2 млн лет назад, пишет Live Science.

Хотя манул выглядит крупным, на самом деле он ненамного больше домашних кошек. Палласов кот выглядит большим из-за своей длинной густой шерсти, которая защищает его от холода в степях и высокогорных лугах Центральной Азии. Этот вид встречается редко, ведь эти хищные животные ведут очень скрытный образ жизни.

Манул выходит на охоту в сумерках и продолжает искать добычу до рассвета. Хищник питается грызунами, а потому поджигает своих жертв у их нор. Но некоторые манулы могут засовывать лапы внутрь норы, чтобы вытащить добычу.

Хотя манул выглядит крупным, на самом деле он ненамного больше домашних кошек Фото: Live Science

Манула очень трудно заменить днем, даже если он проявляет активность в это время суток. Этот вид кошачьих имеет обычно серый окрас шерсти, а иногда и светло-рыжий, что позволяет манулам лучше сливаться с местным ландшафтом.

Для еще большей маскировки манулы имеют закругленные уши, которые находятся так низко на голове, что хищник может выглядывать из-за камней, не показывая уши. Длина манулов составляет от 45 до 65 сантиметров, но эти кошки имеют очень длинный пушистый хвост, длина которого составляет от 20 до 30 сантиметров. То есть длина хвоста манула составляет примерно половину длины его тела вместе с головой.

Длина манулов составляет от 45 до 65 сантиметров, но эти кошки имеют очень длинный пушистый хвост, длина которого составляет от 20 до 30 сантиметров Фото: Wikipedia

В отличие от домашних кошек, манулы имеют короткие лапы, а потому хищникам иногда трудно бежать за своей добычей. Также если у домашних кошек узкие зрачки, то у манулов они круглые, что позволяет животным лучше оценивать расстояние.

Манулы имеют еще одну интересную особенность. Когда эти дикие кошки испуганы или подвержены стрессу, они издают звуки, похожие на лай маленькой собачки. В то же время манулы мурлычут и рычат, как и другие небольшие представители семейства кошачьих.

В дикой природе манулы обычно живут от восьми до девяти лет. Также ученым известно, что манулы греют лапы, когда стоят на собственном хвосте.

