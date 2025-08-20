Немного пустынная рысь, немного керл из джунглей: названа "дикая кошка", способная жить в доме

Исследователи вывели совершенно новую породу кошек, которая наполовину представляет собой пустынную рысь, а наполовину дикую кошку из джунглей. Новая порода была выведена для того, чтобы создать домашнюю кошку, напоминающую дикую, но без непредсказуемого поведения.

Работа над проектом началась еще в 2004 году: в результате новая порода возникла в результате скрещивания пустынной рыси, домашней кошки, выведенной по принципу рыси, и джунглевого керла, одомашненной породы с диким характером и загнутыми ушами. По словам исследователей, целью проекта стало выведение новой породы, которая выглядела бы как большая дикая кошка, но без инстинктов убийцы, характерных для диких животных, пишет IFLScience.

Новый вид домашней "дикой кошки"

Новая порода кошек получила название хайлендеры – представители этого вида обладают мускулистым, атлетичным телосложением и весят от 4,5 до 9 килограммов, причем самцы немного крупнее самок. Благодаря крепкому телосложению эти животные входят в число главных претендентов на звание самой крупной породы кошек, уступая лишь мейн-куну, средний вес которого составляет от 8 до 10 килограммов.

Хайлендеры также обладают удивительной внешностью: на их мускулистом теле красуется длинная голова с широким носом и квадратной мордой. Однако особенностью является то, что верхняя треть каждого уха загибается назад, а хвост от природы короткий или полностью куцый. Некоторые особи даже рождаются с лишними пальцами на лапах – признак, известный как полидактилия.

По данным Международной ассоциации кошек (TICA), представители этого вида имеют весьма устрашающий вид, однако обладают игривым характером. Эксперты отмечают, что хайлендеры игривы, любят компанию людей, хвастаются перед гостями и приветствуют хозяев у дверей.

Новая порода кошек хайлендер Фото: Shutterstock

Новая порода домашних диких кошек

С ростом популярности породистых кошек становится понятно, почему шаги по признанию породы хайленд так важны для заводчиков. Разведение началось в 2004 году, а название "хайлендер" было утверждено в 2005 году, но только в 2008 году порода вошла в класс "Предварительные новые породы". Теперь хайлендеры признаны TICA как "Продвинутая новая порода", что делает их одной из новейших продвинутых пород кошек.

Попытки установить стандарт породы для хайлендеров продолжаются, и даже основные характеристики породы до сих пор не указаны на сайте Международной ассоциации кошек. В то же время другие крупные реестры включают хайлендеров в категорию "Непризнанные породы". Эксперты отмечают, что это связано со всевозможными рисками для здоровья и ухода из-за смешения пород, включая предковые дикие виды.

