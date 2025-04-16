Названа страшная причина одомашнивания кошек: зачем люди их приручали на самом деле

История одомашнивания кошек постоянно развивается по мере того, как ученые находят новые археологические доказательства. Предметом споров остается то, где и как кошки впервые превратились из диких охотников в ласковых, домашних питомцев.

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Об этом пишет Discover.

На протяжении долгого времени Древний Египет считался отправной точкой, как родина культа кошек и их знаменитых мумифицированных останков. Эту теорию затмило открытие 9000-летней могилы на острове Крит. В ней нашли останки человека, рядом с которым была похоронена кошка. Возраст захоронения предшествует любым известным египетским записям, что намекает на то, что одомашнивание кошек могло начаться где-то в другом месте.

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Европейские ученые изучили этот вопрос и пришли к ужасающему выводу: возможно, кошек сначала приручили не для того, чтобы они были домашними животными, а для того, чтобы их приносить в жертву.

Находка на Кипре сперва породила теории о том, что европейские дикие кошки могли быть теми самыми предками одомашненных кошек. Исследователи предполагали, что животные могли прийти к ранним фермерам, становясь более ручными по мере адаптации к жизни с людьми.

Ученый Шон Доэрти из Эксетерского университета в свое исследовании сравнил размеры костей кипрской кошки с костями известных диких и домашних кошек по всей Европе. Анализ показал, что кипрская кошка была европейской дикой кошкой — не более тесно связанной с современными домашними кошками, чем африканская дикая кошка.

В другом исследовании под руководством Клаудио Оттони из Римского университета Тор Вергата была проанализирована ДНК останков кипрской кошки. Команда получила тот же результат: останки принадлежали дикой кошке. Это означало, что находка на Кипре, скорее всего, не была ранней домашней кошкой.

Генетический анализ продолжает указывать на североафриканскую дикую кошку как на самого близкого родственника одомашненных кошек. Египетские мумии кошек, датируемые периодом с 500 по 0 г. до н. э., остаются старейшими подтвержденными примерами одомашненных кошек, что подтверждает претензии Египта на роль центра одомашнивания.

Согласно общепринятой теории, кошек привлекло в человеческие поселения большое количество грызунов, после чего животные постепенно научились жить рядом с людьми. Но остается вероятность того, что кошек приручили случайно в рамках масштабной религиозной индустрии.

Дело в том, что в Древнем Египте люди поклонялись богине Бастет, которую изображали с кошачьими чертами. Кошек мумифицировали в качестве ритуального подношения, и для удовлетворения этого спроса были созданы центры разведения, где выращивали кошек для жертвоприношений.

Разведение большого количества кошек в тесных помещениях могло бы благоприятствовать особям, которые были более терпимы к людям и другим животным. Со временем это могло создать популяцию кошек, которые были бы более послушными и социальными, чем их дикие предки.

Правда, далеко не все эксперты придерживаются такого мнения, некоторые утверждают, что кипрская кошка все еще может стоять у истоков одомашнивания животных. Возможно, Европа все-таки сыграла свою роль в этой истории. Более того, другие находки кошачьих в Египте предполагают, что одомашнивание произошло или, по крайней мере, происходило за столетия до начала массовых практик мумификации.

Напомним, абсолютно все домашние кошки происходят из одного места на Земле. Древние люди одомашнили кошек на Ближнем Востоке около 10 000 лет назад, когда перешли к оседлому земледелию от охоты и собирательства.