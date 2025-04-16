Названо страшну причину одомашнення котів: навіщо люди їх приручали насправді

Історія одомашнення кішок постійно розвивається в міру того, як вчені знаходять нові археологічні докази. Предметом суперечок залишається те, де і як кішки вперше перетворилися з диких мисливців на ласкавих, домашніх вихованців.

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Про це пише Discover.

Упродовж тривалого часу Стародавній Єгипет вважався відправною точкою, як батьківщина культу кішок і їхніх знаменитих муміфікованих останків. Цю теорію затьмарило відкриття 9000-річної могили на острові Крит. У ній знайшли останки людини, поруч із якою була похована кішка. Вік поховання передує будь-яким відомим єгипетським записам, що натякає на те, що одомашнення кішок могло початися десь в іншому місці.

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Європейські вчені вивчили це питання і дійшли жахливого висновку: можливо, кішок спочатку приручили не для того, щоб вони були домашніми тваринами, а для того, щоб їх приносити в жертву.

Знахідка на Кіпрі спершу породила теорії про те, що європейські дикі кішки могли бути тими самими предками одомашнених кішок. Дослідники припускали, що тварини могли прийти до ранніх фермерів, стаючи більш ручними в міру адаптації до життя з людьми.

Вчений Шон Доерті з Ексетерського університету у своєму дослідженні порівняв розміри кісток кіпрської кішки з кістками відомих диких і домашніх кішок по всій Європі. Аналіз показав, що кіпрська кішка була європейською дикою кішкою — не більш тісно пов'язаною з сучасними домашніми кішками, ніж африканська дика кішка.

В іншому дослідженні під керівництвом Клаудіо Оттоні з Римського університету Тор Вергата було проаналізовано ДНК останків кіпрської кішки. Команда отримала той самий результат: останки належали дикій кішці. Це означало, що знахідка на Кіпрі, найімовірніше, не була ранньою домашньою кішкою.

Генетичний аналіз продовжує вказувати на північноафриканську дику кішку як на найближчого родича одомашнених кішок. Єгипетські мумії кішок, датовані періодом з 500 до 0 р. до н. е., залишаються найстарішими підтвердженими прикладами одомашнених кішок, що підтверджує претензії Єгипту на роль центру одомашнення.

Згідно із загальноприйнятою теорією, кішок привабила в людські поселення велика кількість гризунів, після чого тварини поступово навчилися жити поруч із людьми. Але залишається ймовірність того, що кішок приручили випадково в рамках масштабної релігійної індустрії.

Річ у тім, що в Стародавньому Єгипті люди поклонялися богині Бастет, яку зображували з котячими рисами. Кішок муміфікували як ритуальне підношення, і для задоволення цього попиту були створені центри розведення, де вирощували кішок для жертвоприношень.

Розведення великої кількості кішок у тісних приміщеннях могло б сприяти особинам, які були більш терпимими до людей та інших тварин. Згодом це могло створити популяцію кішок, які були б більш слухняними та соціальними, ніж їхні дикі предки.

Щоправда, далеко не всі експерти дотримуються такої думки, деякі стверджують, що кіпрська кішка все ще може стояти біля витоків одомашнення тварин. Можливо, Європа все-таки зіграла свою роль у цій історії. Ба більше, інші знахідки котячих у Єгипті припускають, що одомашнення відбулося або, принаймні, відбувалося за століття до початку масових практик муміфікації.

Нагадаємо, абсолютно всі домашні кішки походять з одного місця на Землі. Стародавні люди одомашнили кішок на Близькому Сході близько 10 000 років тому, коли перейшли до осілого землеробства від полювання і збиральництва.